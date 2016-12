¡Ya aumentó el costo por trámites migratorios!

Con el nuevo aumento de las tasas de los trámites migratorios que se aplica desde el pasado 23 de diciembre, algunos, especialmente los más pobres, pueden ver todavía más lejos su posibilidad de convertirse en ciudadanos.

El aumento de la tarifa de naturalización, proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, ha subido un 8%, pasando de 595 dólares a 640; no obstante, según explicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), hay una tarifa reducida para personas de bajos ingresos.

“USCIS tiene una tarifa especial reducida de 320 dólares para la naturalización de solicitantes con ingresos familiares superiores al 150 % pero no mayores del 200 % del Índice de Nivel Federal de Pobreza”, explicó la entidad.

Según la tabla actual, por ejemplo, las personas pertenecientes a un grupo familiar de cuatro personas con ingresos anuales entre 36,450 y 48,600 dólares pagan la tarifa reducida de 320 dólares.

Además, los miembros de un grupo familiar de ese tamaño con ingresos menores a 36,450, pueden recibir una exención completa de pago, con lo que su proceso puede ser gratuito.

Paulina Vergara vino al país hace más de siete años con una visa de residente permanente lograda a través de su familia, pero hasta ahora no se había propuesto seriamente obtener la ciudadanía.

“Tú sabes, quería un cambio pero no estaba segura si me iba a acostumbrar o si me iba a gustar”, comentó sobre su decisión de quedarse a vivir en Estados Unidos.

“Pero especialmente ahora, viendo cómo está el mundo, creo que es muy importante y valioso obtener la ciudadanía estadounidense”, afirmó la colombiana que cumplirá 32 años en enero.

“Lástima, se me hizo tarde y voy a tener que pagar un poco más“, aceptó resignada, aunque su situación económica como soltera y con un trabajo estable en ventas le permite asumir sin problemas el aumento de 45 dólares.

Al contrario de Vergara, muchos otros sí sienten el peso de la diferencia.

El organismo federal justificó los aumentos además por las exigencias cada vez más importantes de verificación de los solicitantes.