Unos 20.000 manifestantes salen a las calles de Phoenix a pedir igualdad

Unas 20.000 personas, de acuerdo al Departamento de Seguridad Pública, se manifestaron hoy en Phoenix por los derechos de las mujeres y las minorías, durante la “Marcha de las Mujeres” que se celebra en Washington y otras ciudades del país.

El exterior del Capitolio de Arizona fue el punto final de una marcha en la que, con el característico gorro rosa con orejas puntiagudas y pancartas en mano, los manifestantes se pronunciaron a favor de la igualdad “en todas sus facetas”.

En más de una ocasión, las personas que marcharon en la capital de Arizona se dirigieron al presidente de EEUU, Donald Trump, para reclamarle que respete el medio ambiente y los derechos de las minorías.

“Es hora de que seamos miembros activos de nuestra sociedad, de hacerle entender al sistema que podemos generar cambios, únicamente tenemos que actuar”, señaló a Efe Juana Martínez-Neal, una de las organizadoras de la marcha.

Mencionó que se eligió la fecha, el primer día en Trump ejerce del todo su mandato, para hacer una demostración de unidad por la igualdad de género y social.

Micaela Enciso, quien llegó en silla de ruedas a la marcha, señaló a Efe que lo que hizo Donald Trump cuando imitó a un reportero discapacitado no se olvida y “mucho menos se perdona”.

“Yo soy una de las caras de la lucha de las personas con discapacidad (…), yo soy una persona igual que los demás y muy orgullosa”, dijo la joven de 28 años.

Perla Bautista, nacida en EEUU y de origen hispano, también se unió a la marcha, junto a sus dos pequeñas hijas Ariana y Dayanara, para hacer valer su voz, según dijo.

“Me dio tanto coraje y se me hace tan menso que Trump haya llegado al poder, pero a la vez me da mucha tristeza por todos los indocumentados”, expresó la mujer, quien agregó que ha sufrido discriminación.

“Muchas veces cuando hablo español los americanos me dicen que aquí solo se habla inglés, y la verdad, no quiero que todas esas cosas las vivan mis hijas”, destacó.

Las marchas que se celebraron en Arizona constituyen réplicas de las que se celebran en todo el país y en especial en Washington, en donde cientos de miles de personas recorren las calles con consignas en defensa de la diversidad y de los derechos humanos.

La gran marea de manifestantes que se ha hecho presente en la capital ha superado las expectativas de los organizadores, que ahora cifran la asistencia, igual que las autoridades, en al menos medio millón de personas, el doble de lo esperado.

