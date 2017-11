Titular Salud P.Rico afirma no hay escasez de medicamentos tras huracán María

(EFEUSA).- El secretario de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez, afirmó hoy que en la isla no hay escasez de medicamentos, después de que algunas de las plantas farmacéuticas locales, como Baxter y Lilly, sufrieran estragos por el paso del huracán María, ya hace 49 días.

“Hasta este momento, todas las medicinas han sido provistas. No hay escasez de medicamentos”, afirmó Rodríguez hoy en una rueda de prensa, en la que la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de una campaña educativa sobre las medidas preventivas para salvaguardar la salud de la población durante la emergencia causada por el ciclón.

El titular de Salud enfatizó que si Baxter, que cuenta con plantas en los municipios de Aibonito, Guayama y Jayuya, “no hubiese entrado en operación”, no se hubiesen producido sueros para distribuirse alrededor del mundo.

“Es un riesgo adquirido, pero ya todas las plantas están energizadas, así que todas están en funciones”, contó Rodríguez sobre las probabilidades de que las manufactureras se marcharan de la isla ante la caída total de la electricidad en la isla por el huracán.

Algunas de las plantas farmacéuticas que existen en Puerto Rico son Merck en Las Piedras, Amgen en Juncos, AstraZeneca en Canóvanas, mientras que Johnson & Johnson cuenta con edificios en siete municipios.

Por su parte, el presidente de la PIA, Felipe Palacios, afirmó que la preocupación de que las manufactureras en la isla se marcharan -que representan la mitad de la economía local- “era válida”, pero ya “la recuperación es gradual”.

“Todas están operando a diferentes niveles. Lo importante y el mensaje es que están operando, y no solo para el suministro, sino para su producción”, indicó Palacios, quien destacó que Puerto Rico exporta medicina a más de 100 países.

“Nuestra responsabilidad es global, y nuestro compromiso con Puerto Rico es bien importante. Nuestras manufacturas fueron bien impactadas, pero se prepararon antes y después del huracán. Pero aún así, siguieron con sus planes de contingencia”, enfatizó Palacios, quien agradeció al Gobierno local por darle prioridad al sector.

Mientras tanto, la subsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, admitió que previo al paso del huracán, Puerto Rico tuvo una escasez de vacunas de rabia por mangosta, pero la agencia obtuvo un donativo para conseguir las vacunas.

Ante esto, el Departamento de Salud necesitó importar desde Estados Unidos 150.000 vacunas adicionales, por lo que según Quiñones de Longo aseguró “que están llegando en porciones pequeñas”.

Detalló, a su vez, que semanalmente están llegando a la isla entre 3.000 y 6.000 vacunas, las cuales dijo que “no las queremos en un almacén, sino en los brazos de las personas”.

“El mensaje es que la prevención sea parte activa de uno”, enfatizó la funcionaria, quien detalló que desde el 2 de noviembre, Salud ha celebrado cinco campañas de vacunación contra la influenza, la cual ha sido suministrada a alrededor de 3.000 personas.

La campaña de la PIA, presentada hoy, lleva el lema “Tomar control de su salud es muy importante, ¡actúe ahora!” y está dirigida a la comunidad general, con el objetivo de guiar a los ciudadanos a cuidar y a mantener su salud en óptimas condiciones en el periodo de recuperación tras el huracán María.

En la campaña participan las 14 industrias farmacéuticas que forman parte de la PIA: Amgen, Baxter, Merck, Pfizer, Lilly, Procter and Gamble, Abbvie, GSK, Johnson and Johnson, Sanofi, Novartis, Bristol-Myers Squibb, AstraZaneca y Allergan, todas dedicadas al desarrollo e investigación de medicinas no genéricas en la isla.