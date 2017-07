Tips para aprovechar las vacaciones en familia

Además de que las vacaciones sirven para crear experiencias especiales en familia, son la ocasión perfecta para descansad y pasar tiempo de calidad con tus seres queridos.

El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por el estrés de la aventura y olvidamos cómo disfrutar del momento.

Hoy les dejamos algunos consejos para que aprovechen las próximas vacaciones familiares.

Empacando

Quizá no seas de las que empacan ligero, pero definitivamente debes ser de las que empaca bien. Lo importante es llevar todo lo necesario para las eventualidades de un viaje, sobre todo si vas en auto.

Los básicos: pañuelos, snacks, bolsa para basura, chamarra/suéter a la mano, medicina para el mareo, dolor de cabeza y para las infecciones estomacales.

Si tienes niños, entonces no hay lugar para lo aburrido. Es importante que los tengas ocupados con actividades seguras durante el viaje. Si viajas de noche puedes llevar una linterna para leer, plumones o crayones, hojas para dibujar, etc.

No te aferres

No todo tiene que ser como tú quieras durante en viaje en familia. Los niños serán mucho más receptivos a cooperar si se involucran en las decisiones del viaje.

También puedes dejarlos que elijan la música durante un par de horas, lo importante es que se sientan incluidos.

Disfruta el momento

No te estreses porque vas a llegar una hora tarde a tu destino, no te desesperes porque no sabes dónde van a comer, recuerda que llegar a un destino implica un recorrido, así que en vez de echar rayos y tener cara de gruñón, disfruta todos y cada uno de los momentos.