“Soñadores” se arriesgan a salir del país en medio del temor por Trump

Un grupo de estudiantes indocumentados protegidos por la Acción Diferida (DACA) desoyó las advertencias de no salir del país y viajaron hoy a México en medio de las amenazas del presidente electo, Donald Trump, de eliminar este programa.

A pesar del riesgo que les han dicho que corren de que las autoridades de Inmigración les nieguen su ingreso a Estados Unidos el próximo 15 de enero, cinco días antes de que Trump jure como próximo presidente, estos jóvenes no se han amedrentado y salieron rumbo a su país de origen.

“Vamos preparados para pelear nuestro regreso y que nos dejen entrar. Trágicamente este será el último grupo que pueda hacer este programa porque Trump va a ‘matar’ DACA y, de paso, el trabajo que hemos hecho por muchos años” dijo a Efe Armando Vasquez, coordinador del Proyecto California México del Cal State Long Beach (CSULB).

Este es el quinto grupo de jóvenes indocumentados que sale del país bajo este programa académico que estudia las relaciones que existen entre California y México.

“Encontramos que este curso se aplicaba muy bien a los ‘soñadores’ porque ellos son el producto de esa relación histórica, y además les permitía conocer sus raíces”, explicó Vasquez.

El éxito del programa entre los estudiantes inmigrantes logró incluso convocar a “soñadores” de otras universidades y otros estados, y en este grupo hay jóvenes del norte de California, Washington y Florida.

“Ellos son los que corren más riesgo porque las autoridades van a preguntar por qué un curso fuera de sus universidades”, explicó Lidieth Arévalo, asistente del proyecto y, a su vez, también “soñadora”.

Hace casi un mes, los directivos del sistema de Universidad Estatal de California (CSU) enviaron una carta a los 23 campus en las que advertían a sus estudiantes favorecidos por la Acción Diferida aprobada por el presidente Barack Obama en 2012 para que no salieran del país usando el permiso llamado “Advance Parole”.

No obstante, el grupo que tenía ya todo planeado decidió no dar marcha atrás. “Lo dejamos a discreción de los participantes, ellos son conscientes del riesgo que corren y dos decidieron dar marcha atrás”, explicó Arévalo.

Al igual que las expediciones anteriores, los jóvenes estarán un día en Ciudad de México y luego cada uno marchará hacia su estado de origen para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias.

El 4 de enero los estudiantes se reunirán en Cuernavaca para iniciar sus clases en el Instituto CETLALIC.

El regreso está planeado para el 15 de enero, cinco días antes de la posesión como presidente de Donald Trump, que durante la campaña electoral hizo del tema migratorio uno de sus temas recurrentes y llegó a afirmar que deportaría a millones de indocumentados.

Tras su triunfo electoral el pasado 8 de noviembre, Trump ha suavizado un tanto su discurso en esta materia, especialmente en lo relativo a los “soñadores”, que llegaron al país con sus padres indocumentados siendo todavía unos niños.

Además del peligro intrínseco que supone el viaje, este año el grupo enfrenta otro inconveniente, pues la aerolínea encargada de transportarlos cambió su itinerario y tendrán que ingresar por Houston (Texas).

El plan era usar el puerto de entrada de Santa Ana, en California, donde las autoridades federales ya han manejado este tipo de permisos, que están sujetos a la discreción de los oficiales de Inmigración.

“Sabemos que Texas es un estado muy conservador y tememos que los agentes quieran usar su discreción y no quieran dejar entrar al grupo o a alguno de ellos porque ese día se levantaron de malas” indicó Vasquez.

Con esta angustia se marchó Marcela Vasquez, de 28 años, que dejó en el aeropuerto a su hijo de 2 años.

La mexicana, oriunda de Michoacán, decidió arriesgarse precisamente por su bebé. “Es la misma edad con la que mis padres me trajeron y, así como ellos se arriesgaron por mí, yo lo hago por él” dijo con la voz entre cortada.

Marcela, que realiza una maestría en CSULB, se embarcó en este viaje con su hermana Guadalupe, de 32 años, para reencontrarse en Michoacán con un hermano al que no ven hace 26 años.

“Es todo un proceso que nos reivindica como inmigrantes y que nos hace entender más nuestra lucha, además si logro que me dejen entrar me va a ayudar mucho”, explicó Marcela.

La mexicana hizo así referencia a que esta entrada legal al país, certificada con el sello que le deberían estampar en su pasaporte, le podría ayudar si en el futuro puede legalizarse a través de una petición familiar o de trabajo.

Hasta el momento, más de 125 “soñadores” se beneficiaron de este programa, que tenía preparado cuatro grupos más para viajar en 2017.

“Vamos a lograrlo, y vamos a demostrar que nuestra lucha vale la pena, que éste (EE.UU.) es nuestro país”, vaticinó Marcela.

EFE