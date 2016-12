Sheriff Hernández: “El término ‘ciudad santuario’ incita al miedo y al odio”

La nueva sheriff del condado de Travis (Texas), la demócrata Sally Hernández, aseguró que el término “ciudad santuario” es usado por los republicanos para incitar al miedo y al odio hacia los inmigrantes indocumentados.

“No existe una definición legal para una ‘ciudad santuario’, es sólo un término inventado por los republicanos que incita al miedo y al odio. Todas las agencias de aplicación de la ley deben tratar a todas las personas de manera justa de acuerdo con las leyes federales”, señaló Hernández en una entrevista con Efe.

Hernández se convirtió el pasado 8 de noviembre en la nueva sheriff del condado de Travis, cuya sede está en la capital de Texas, Austin, tras resultar ganadora de las elecciones, con más del 60 por ciento de los votos, frente al candidato republicano Joe Martínez.

La demócrata prometió durante la campaña electoral que dejaría de cooperar con los funcionarios federales de inmigración en la detención de inmigrantes indocumentados, entre otras cuestiones.

“El programa de detención es voluntario y en su forma actual no está respaldado por una orden judicial”, indicó Hernández, que agregó que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usase órdenes judiciales para las detenciones no habría más discusión al respecto.

Asimismo, la autoridad recordó que, mientras desde la Oficina del Sheriff del Condado de Travis piden a todas las agencias policiales que obtengan una orden judicial para detener a un individuo, los republicanos actúan “de otra manera”.

El presidente electo, Donald Trump, basó su campaña en una fuerte retórica migratoria que incluye, entre otros puntos, deportaciones masivas de indocumentados y amenazas de recortes federales a las llamadas “ciudades santuarios” si persisten en sus políticas de no cooperar en estas tareas.

Ante esta cuestión, Hernández aseveró que el Condado de Travis no formará parte de una “fuerza de deportación” que tenga como objetivo a cientos y miles de personas -“nuestros vecinos”, recordó-, mientras en el país hay un sistema federal de inmigración “roto”.

“El condado de Travis tratará a todas las personas de manera igualitaria y justa de acuerdo con la ley y todo el mundo podrá confiar en la aplicación de la ley para protegerlos”, defendió la nueva sheriff.

A finales de noviembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, señaló que próximamente firmará una ley que prohíba las denominadas “ciudades santuarios”, para eliminar las políticas locales que protegen a los inmigrantes indocumentados.

En consecuencia, Hernández puso énfasis en recordar que Estados Unidos es una nación de inmigrantes y que el estado de Texas, en particular, tiene una “rica historia” forjada por expatriados.

“Si usted está aquí buscando una vida mejor, queremos que usted sea parte de nuestra comunidad: todos, sin importar quienes son, a quienes aman, cómo adoran o de donde provienen, deben ser tratados de manera justa por las autoridades”, continuó Hernández.

Uno de los puntos centrales sobre los que pivotó la campaña electoral de Trump, que tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero, fue la promesa de construir un muro a lo largo de la frontera con México para evitar la entrada de inmigrantes sin papeles llegados de México, Centroamérica y Suramérica, mayoritariamente.

En este aspecto, la nueva sheriff, contraria a esta idea como la mayoría de sus compañeros demócratas, concluyó que mientras “algunos” hablan de levantar muros, ella continuará trabajando para crear puentes entre las distintas comunidades y así restablecer la confianza mutua.

EFE