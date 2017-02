Senador McCain dice que “no es opción viable” que México pague por el muro

El influyente senador republicano John McCain aseguró hoy que México no pagará por el muro que el presidente, Donald Trump, pretende construir en la frontera sur del país, y dijo que esa “no es una opción viable”.

Preguntado por el asunto en una entrevista en la cadena CNN, el senador por Arizona, estado fronterizo con México, fue categórico, pese a que Trump insiste en que México correrá con los gastos del muro que prometió construir con el país vecino durante la campaña electoral, algo que el Gobierno mexicano rechaza de manera frontal.

“Los contribuyentes están pagando mucho dinero en este momento. Uno de los mayores problemas que tenemos es la aplicación de la ley existente”, dijo el senador sobre el hecho de que sean los estadounidenses quienes se hagan cargo de costear dicha construcción y la elevada carga fiscal que ya soportan.

Trump ya ha reconocido que el dinero necesario para erigir la barrera física en la frontera deberá ser adelantado por las arcas federales, aunque después tiene planes para que sea reembolsado por los mexicanos, para lo cual insinuó que podría ser una opción imponer un impuesto sobre las importaciones mexicanas de un 20%.

McCain, uno de los legisladores republicanos más críticos de Trump en el Congreso, reiteró hoy que está en desacuerdo con la medida del mandatario, quien firmó la semana pasada una orden ejecutiva para comenzar a dirigir fondos hacia “la construcción inmediata” de la muralla fronteriza.

El senador también expresó su escepticismo sobre el presunto coste del mismo, y su utilidad para mejorar la seguridad fronteriza.

“Si solo construyes un muro, sin usar tecnología, individuos, drones, observación, etcétera, no vas a asegurar la frontera”, subrayó McCain.

Los republicanos de la Cámara Baja que representan distritos fronterizos se han mostrado recelosos de construir el muro en sus distritos, e insisten en que un proyecto tan masivo no podrá aliviar los problemas relacionados con la seguridad fronteriza.

El también senador republicano por Arizona Jeff Flake argumentó que construir un muro físico a lo largo de la frontera en algunos lugares “no tiene sentido”.

Flake insistió en que el Senado ya había aprobado anteriormente una legislación que incluía varias opciones, reconociendo que “es una frontera larga y variada y que lo que tiene sentido en un área no tiene sentido en otra”.

De cualquier forma, Trump no ha dado ningún signo de retractarse de sus intenciones de construir el muro, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indicó esta semana que su construcción puede estar finalizada en unos dos años.

EFE