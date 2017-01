Senador Durbin pide al Congreso aprobar ley para proteger a indocumentados

El senador demócrata Dick Durbin pidió hoy al nuevo Congreso que apruebe una ley para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados de una posible deportación bajo el mandato del presidente electo, Donald Trump.

Durbin y el senador republicano Lindsey Graham presentaron en diciembre el proyecto de la “Ley de prohibición de retirada de individuos que sueñan y hacen crecer nuestra economía” (BRIDGE, en sus siglas en inglés), que mantendría la protección que 740.000 jóvenes han recibido gracias al programa de Acción Diferida (DACA) del presidente, Barack Obama.

Hoy, en la inauguración del nuevo periodo de sesiones del Congreso, Durbin volvió a insistir en la necesidad de aprobar la ley y, para ello, contó la historia de uno de los jóvenes que gracias a la acción ejecutiva de Obama pudieron frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo.

“Este es Fernando Espino, llegó a EEUU desde México a la edad de 18 años, creció en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin”, dijo Durbin en su intervención en el Senado mientras sostenía una gran fotografía del joven, que se graduó con honores de la Universidad de Harvard en mayo de 2015.

Según contó el senador, gracias a DACA, Espino pudo trabajar como camarero para pagar sus estudios de Economía y Sociología.

“Si DACA es eliminada, Fernando Espino puede perder la esperanza. El día después de la eliminación de DACA, Fernando Espino no tendrá un estatus legal oficial y no podrá terminar el máster en dirección de empresa que está cursando y podría ser deportado a México, país en el que no ha vivido desde que tenía 18 meses”, subrayó Durbin.

Con la historia de Espino, el legislador insistió en la necesidad de que el Congreso considere su proyecto de ley, que pondría a los jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores) en un nuevo tipo de estatus, el de “presencia protegida provisional”, que duraría tres años desde su promulgación.

Además, no se restringiría solo a aquellos que se beneficiaron de DACA, sino también serviría para aquellos jóvenes que no hubieran solicitado aún esa protección, pero la legislación sería después sustituida por un proyecto integral de reforma migratoria.

Durante la campaña electoral, Trump prometió que derogaría DACA, aunque en diciembre aseguró que durante su mandato buscará una solución para los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.

“Desde un punto de vista humanitario es una situación muy difícil, pero vamos a trabajar en algo para hacer que la gente esté feliz y orgullosa”, dijo Trump en una entrevista a la revista “Time” publicada en diciembre, con motivo de su elección como personalidad del año.

