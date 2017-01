rupo de jóvenes soñadores logra reingresar a EEUU después de viaje a México

A falta de cinco días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, un grupo de 25 estudiantes indocumentados protegidos por el programa de Acción Diferida (DACA) logró regresar a Estados Unidos después de estar un mes en México.

Los jóvenes soñadores, que salieron con un permiso especial, corrían el riesgo de que las autoridades de inmigración en Houston, (Texas) les negaran el ingreso al país, ya que es a discreción de ellos dejar entrar o no en Estados Unidos.

“Nos topamos con un agente de inmigración que trató de espantarnos con comentarios racistas, y mandó a una de las estudiantes a segunda inspección porque su nombre era muy común pero logramos mantenernos unidos y superar esta barrera” dijo a Efe Armando Vásquez, coordinador del Proyecto California México del Cal State Long Beach. (CSULB)

Este es el quinto grupo de jóvenes indocumentados que salió del país bajo el programa académico que estudia las relaciones intrínsecas que existen entre California y México y permite a los inmigrantes conocer sus raíces.

Además de la experiencia de poder regresar al lugar que los vio nacer, los jóvenes que participaron logran estampar en sus pasaportes la entrada legal al país, el sello les permitiría legalizarse sin tener que salir de la unión americana.

Este beneficio podría ayudar en su lucha a Marcela Vásquez, de 28 años. La mexicana, oriunda de Michoacán, es madre de un niño de dos años y lo que más le preocupa de su estatus migratorio es tener que separarse de su hijo por una posible deportación.

“Es la misma edad con la que mis padres me trajeron y así como ellos se arriesgaron por mi, yo lo hice por mi hijo, aunque aún falta mucho para poder legalizarme este es un avance”, explicó la joven, que estudia una maestría en CSULB.

Los estudiantes que se vieron obligados a ingresar por Texas llegan a Los Ángeles hoy mismo con la promesa que se involucrarán en la defensa de los jóvenes soñadores. “Por eso elegimos este grupo, porque sabemos que son líderes y van a poder ayudarnos en un panorama que se ve muy oscuro para los estudiantes indocumentados” reafirma el profesor Vásquez

Al menos 125 soñadores se vieron beneficiados por este programa, que tenía preparados 4 grupos para viajar en el 2017.

No obstante, el programa está sujeto a las políticas de la nueva administración, que ha prometido eliminar el programa DACA, que protege a los jóvenes hijos de indocumentados llegados al país de niños.

“Ya construimos un frente y estamos en pie de lucha, tenemos que buscar la forma de seguir ayudando a estos estudiantes indocumentados, no podemos dejarnos intimidar”, proclamó el profesor Vásquez.

