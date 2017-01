Republicanos dejan plan contra oficina de ética tras tuits críticos de Trump

Los republicanos del Congreso retiraron hoy su propuesta para debilitar una entidad de ética independiente después de que el presidente electo, Donald Trump, cuestionara en Twitter la iniciativa, aprobada anoche a puerta cerrada y que hoy iba a someterse al voto del pleno.

En una reunión de urgencia a puerta cerrada, los líderes republicanos de la Cámara Baja, Paul Ryan y Kevin McCarthy, consiguieron imponer su voluntad y que la medida no sea debatida hoy en el Congreso, una acción que sofoca la pequeña rebelión que se había iniciado anoche en otra reunión a puerta cerrada.

Entonces, sin previo aviso, varios legisladores votaron a favor de una iniciativa para colocar a la Oficina de Ética del Congreso (OCE), ahora independiente, bajo la jurisdicción del Comité de Ética de la Cámara Baja, acusado en el pasado de ignorar acusaciones creíbles contra congresistas.

Desde su creación en 2008, tras varios escándalos de corrupción, la OCE ha contado con su propio equipo de investigadores que pueden examinar denuncias anónimas y hacer públicas sus investigaciones directamente, unos puntos ideados para preservar la independencia del órgano y que querían cambiar algunos republicanos.

El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, mostró hoy en un comunicado su rechazo a la iniciativa de algunos legisladores republicanos y aseguró que la Oficina de Ética del Congreso podría seguir con sus investigaciones de forma independiente y sin depender de la Cámara Baja.

“La gente no quería esta historia el día de la inauguración” del nuevo de periodo de sesiones del Congreso, dijo a un grupo de periodistas al final de la reunión de hoy el legislador republicano, Tom Cole.

La polémica en el seno del Parido Republicano empezó justo en el día en el que los legisladores toman posesión de sus escaños en el nuevo Congreso, donde los republicanos mantendrán la mayoría en las dos cámaras tras ganar las elecciones de noviembre.

La marcha atrás de los republicanos llegó solo dos horas después de que Trump cuestionara la maniobra de sus compañeros de partido.

Trump recurrió a Twitter, como es habitual en él, para cuestionar que los legisladores de su partido, “con todo en lo que el Congreso tiene que trabajar”, hagan de “debilitar” la llamada Oficina de Ética del Congreso (OCE), a pesar de “lo injusta que pueda ser”, una “prioridad”.

“¡Céntrense en la reforma tributaria, la asistencia sanitaria y tantas otras cosas de una importancia mucho mayor!”, urgió Trump a los republicanos del Congreso.

En sus tuits, Trump no critica como tal la maniobra de los republicanos para “debilitar” la OCE, al reconocer que es posible que sea una entidad “injusta”, como consideran algunos legisladores conservadores, sino el hecho de que estén dando prioridad a ese asunto en el Congreso frente a otros, a su juicio, mucho más urgentes.