Prevalencia de colesterol total en adultos de EE.UU. se reduce

(EFE).- El colesterol total, gran responsable de las enfermedades cardiacas, ha disminuido de 18,3 % a 12,4 % en los últimos 15 años entre los adultos en Estados Unidos, pero los hispanos deberían hacer algo para elevar el colesterol “bueno”, conocido como HDL.

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) difundieron hoy un informe que confirma la caída tanto del “colesterol total alto”, entre los períodos de 1999-2000 y 2015-2016, a 12,4 %, como de la Lipoproteína de Alta Densidad (HDL, por sus siglas en inglés), entre 2007-2008 y 2015-2016, de 22,2 % a 18,4 %.

Los CDC aseguraron que tanto hombres como mujeres mayores de 20 años cumplieron con el objetivo del Gobierno federal de reducir la proporción de adultos con colesterol total alto a menos de 13,5 %, pero advirtieron que “aún existen disparidades entre algunos subgrupos de población”.

Entre los hispanos se observó la prevalencia más alta (24,7 %) de bajo HDL, que es un colesterol beneficioso para el organismo.

Los CDC recordaron que el colesterol total y el HDL son determinantes para evaluar la salud del paciente, especialmente cuando se evalúan junto con la presión arterial sistólica, la diabetes y el tabaquismo, ya que los médicos pueden evaluar el riesgo de aterosclerosis y de enfermedad cardiovascular.

El colesterol total incluye tanto el HDL y el LDL como los triglicéridos, explican los CDC.

El LDL, conocido como colesterol “malo”, en niveles altos puede provocar la acumulación de placa en las arterias y provocar las enfermedades cardiacas.

El informe, que destaca que estas fallas cardiacas son las causantes de una de cada tres muertes en el país, detalla que hay una mayor incidencia de colesterol total alto en los hombres de 40 a 59 años que en los de 20 a 39 años y de 60 años o más.

Mientras tanto, entre las mujeres, las más afectadas por ese colesterol son las mayores de 40, que aquellas de 20 a 39 años.

Por otro lado, los hombres hispanos tenían una prevalencia significativamente mayor de colesterol total alto (13,1 %) que las mujeres hispanas (9 %).

El estudio de los CDC evidencia además que 18 % de los adultos, entre ellos el 28,5 % de los hombres y el 8,9 % de las mujeres, tenía un nivel bajo de colesterol HDL, el cual es recomendable tener elevado.

Estos centros destacan en el informe que el colesterol HDL bajo se usa para determinar el síndrome metabólico, un grupo de factores de riesgo que aumenta la posibilidad de una enfermedad cardíaca.

En cuanto a hombres en general, la incidencia de bajo HDL fue más alta en adultos blancos no hispanos y asiáticos que en adultos afroamericanos no hispanos.

Durante 2015-2016, el 18,4 % de los adultos en general presentaron un nivel bajo de HDL, que fue mayor en aquellos entre 40 y 59 años (20,1 %), seguido de los de 20 a 39 años (19,2 %), mientras que el nivel entre los mayores de 60 años fue 14,5 %.

Entre los hispanos, la prevalencia de los bajos niveles de ese colesterol beneficioso para el organismo es más alta (24,7 %), si se compara con la de los blancos no hispanos (17,6 %), los asiáticos no hispanos (16,4 %) y los afroamericanos no hispanos (12,2 %).