Presidente Comisión Salud P.Rico invita a Junta Fiscal a ver zonas devastadas

(EFEUSA).- El presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, Ángel Martínez, invitó a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a que “salgan de la burbuja donde viven” y visiten todas las comunidades devastadas por el huracán María, para que así puedan emitir declaraciones ante el Congreso “con hechos y no conjeturas”.

“Da pena ver como los miembros de la Junta hablan a la prensa o ante comités en el Congreso sobre el asunto de Puerto Rico y los daños causados por el paso de los huracanes Irma y María el pasado mes de septiembre. Estas personas no han visitado las comunidades afectadas por el embate de los ciclones”, aseveró en un comunicado.

En este sentido, se preguntó “¿Cómo es posible que hablen de daños y problemas de luz y agua si no van a una comunidad? Yo no los he visto en la calle, con la gente. Mi exhortación es que lo hagan primero antes de emitir comentarios sobre lo que se necesita o no en Puerto Rico”.

De esta manera el senador por Arecibo y portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Alta reaccionó a la petición de mayores poderes que hiciera ayer al Comité de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representantes federal, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.

“Ayer fue un día triste para la democracia estadounidense. Esta señora (Jaresko) pidió mayores poderes al Congreso para ayudar a Puerto Rico. Esta es una persona que no ha levantado un dedo para llevar agua potable a nuestros pueblos, no ha visitado a nuestra gente en los refugios, a los padres y estudiantes en las escuelas o a las personas en las filas del desempleo”, subrayó.

Por último, Martínez hizo una invitación a Jaresko y los demás miembros de la Junta a que juntos visiten las comunidades en Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida y Morovis, entre otras, para de esta manera ver, de primera mano, “el sufrimiento del pueblo y estos poder entonces ir a la capital federal con un mayor entendimiento de la situación por la cual atraviesa la isla”.