Paraguay plantea encuesta nacional de alimentación, la primera en 50 años

(EFE).- Paraguay trabaja en una encuesta nacional sobre alimentación, la primera en 50 años, en un país donde casi el 60 % de los mayores de 15 años padece sobrepeso u obesidad, mientras que existen niños y adultos con desnutrición o deficiencias alimentarias, según los últimos datos disponibles.

A través de mediciones antropométricas de talla y peso, análisis bioquímicos, o sistemas móviles de registro de la actividad física, las autoridades buscan saber qué grados de desnutrición, sobrepeso y obesidad tiene la población, si padecen deficiencias de micronutrientes como el hierro, o qué nivel de sedentarismo tienen.

La encuesta pretende ser representativa a nivel nacional, para extraer datos que permitan diseñar políticas públicas y estrategias de prevención de enfermedades asociadas a la mala alimentación, explicó a Efe Luz Mariela Manjarrés, experta en nutrición que asesora al proyecto con apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este tipo de información permitirá contar con datos para elaborar campañas, recomendaciones y otras acciones “coherentes con la realidad del país”, expresó Manjarrés.

“Si detectamos, por ejemplo, que hay una deficiencia de hierro en la población, y decidimos legislar para fortificar un alimento con hierro, debemos saber cuál es el alimento que más consume la gente, para que la medida sea efectiva”, explicó la experta colombiana.

La encuesta también explorará las variables sociales y económicas que influyen en los hábitos alimenticios, ya que determinadas enfermedades, como la desnutrición, pero también el sobrepeso y la obesidad, se vinculan con la falta de acceso a alimentos de calidad, dijo Manjarrés.

En otros casos, explicó que son la educación y la cultura las que influyen en la preferencia por determinados alimentos, junto a factores como la publicidad o la disponibilidad de los alimentos.

“En Paraguay, la bebida nacional es el tereré (infusión de yerba mate con agua fría), que es mucho más saludable que una gaseosa, pero mucha gente está optando por la gaseosa, porque está disponible en las cantinas de las escuelas, y por el poder tan grande de la publicidad”, afirmó.

La encuesta también explorará sobre los alimentos tradicionales típicos de Paraguay, y arrojará luz sobre algunos mitos, como el de que “el paraguayo come mal”, según declaró a Efe la directora del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) de Paraguay, Laura Mendoza.

“Siempre se dice que el paraguayo come mal, pero ¿quién come mal? ¿El que come una gaseosa y una empanada? ¿El que está en medio del campo y consume una taza de (mate) cocido negro, y no tiene nada más?”, se interrogó Mendoza.

Explicó que Paraguay es un país “en transición epidemiológica”, lo que implica que se encuentran tanto personas que padecen desnutrición, como otras con sobrepeso u obesidad, y que ambos extremos están “relacionados con la pobreza”.

La titular del INAN subrayó que, hasta ahora, las encuestas sobre alimentación disponibles no permiten tener datos de calidad sobre la incidencia de determinadas enfermedades, como por ejemplo la anemia en menores de dos años, que tiene “una influencia monstruosa” sobre el desarrollo neuronal de los niños.

Tanto ella como Manjarrés destacaron que las enfermedades derivadas de la mala alimentación tienen un “costo altísimo” para los Estados, y que resulta urgente su prevención, a través de una alimentación sana, antes de tener que invertir en su tratamiento.

De acuerdo con los datos oficiales, en Paraguay un 57,6 % de la población mayor de 15 años tiene exceso de peso, y de esta franja el 34,8 % tiene sobrepeso y el 22,8 % padece de obesidad.

Según esa estadística, prácticamente uno de cada 4 paraguayos tiene obesidad y 2 de cada 3 presenta algún grado de sobrepeso u obesidad.

La relatora sobre derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Hilal Elver, alertó en su informe sobre Paraguay de las cifras de desnutrición y de sobrepeso y obesidad, dos consecuencias de la malnutrición, que la experta relacionó con la desigualdad económica en el país.