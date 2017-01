Obama pidió a Trump que proteja a los jóvenes indocumentados

El presidente, Barack Obama, pidió personalmente a su sucesor, el republicano Donald Trump, que proteja a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y a los que se conoce como “dreamers” (“soñadores”).

Obama le hizo esta petición al presidente electo en una de las conversaciones que ambos han mantenido para preparar la transición de poder, según fuentes legislativas demócratas con las que el todavía inquilino de la Casa Blanca se reunió hoy y que cita el diario especializado Politico.

“Su mensaje fue, son buenos chicos que no han hecho nada malo. Eso fue sentido. Él sacó el tema”, confirmó un legislador demócrata que asistió a la reunión.

El encuentro se celebró en la sede del Congreso en Washington y fue convocado por Obama para diseñar con los legisladores de su partido una estrategia a fin de defender su reforma sanitaria, conocida como “Obamacare”, que Trump pretende revocar.

Los “soñadores” son los beneficiarios del programa de alivio migratorio Acción Diferida (DACA) que Obama impulsó en 2012 y que el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó el año pasado.

Unos 750.000 jóvenes que llegaron al país cuando eran menores de edad y que el programa permitió estudiar y trabajar una vez cumplidos los 18 años sin miedo a la deportación.

Trump afirmó durante la campaña electoral que esos “soñadores” serían deportados si él ganaba los comicios, igual que el resto de indocumentados que viven en el país (unos 11 millones).

Sin embargo, después de ganar las elecciones del 8 de noviembre expresó un mensaje más conciliador y dijo que la decisión que tome -que no concretó- hará que la gente esté “contenta y orgullosa”.

“Los trajeron aquí muy jóvenes, han trabajado aquí, han estudiado aquí. Algunos han sido buenos estudiantes. Algunos tienen trabajos maravillosos. Y están en una tierra de nadie porque no saben lo que va a pasar”, reconoció el presidente electo a la revista “Time”.

Obama dijo hoy a los legisladores con los que se reunió en el Capitolio que una eventual deportación de “soñadores” sería una de las líneas rojas que provocarían su regreso a la esfera pública, lejos del habitual retiro de los expresidentes.

Para solicitar los beneficios del alivio migratorio, los jóvenes indocumentados dieron todo tipo de información personal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene almacenada en una base de datos y que ahora se teme que pueda usar la Administración de Trump para deportarlos.

El secretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, recordó hace poco a la Administración entrante que el Gobierno adquirió el compromiso con los solicitantes de no utilizar la información que proporcionasen para aplicar leyes migratorias.

EFE