México espera pasar de pesadilla del verano al sueño de sellar clasificación

México, líder de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Rusia 2018, espera sellar su clasificación en las jornadas séptima y octava del hexagonal tras vivir un verano de pesadilla en que fue eliminado en semifinales de la Copa Confederaciones y la Copa Oro con dos diferentes representativos.

Con 14 puntos de 18 posibles e invicto en 6 partidos, el seleccionador del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, tiene en sus manos el boleto para Rusia y aunque le restan 4 partidos para asegurarlo, va a buscarlo en las 2 próximas fechas cuando reciba a Panamá el 1 de septiembre y visite a Costa Rica el 5 del mismo mes.

Las eliminatorias no representan un problema para Osorio, quien cuenta con el voto de confianza del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, y del secretario general del organismo, Guillermo Cantú, quienes lo defendieron tras los recientes tropiezos en Rusia y Estados Unidos.

“Las rotaciones, las modificaciones, los cambios o como les quieran llamar llegaron para quedarse”, dijo Cantú a la prensa en Los Ángeles, al otro día de la eliminación de México en la Copa Oro.

Cuarenta y ocho horas antes, De María expresó: “Nosotros sabemos quién es Juan Carlos porque ya vamos para dos años de trabajo y creo que cada vez estamos más convencidos de que es la persona correcta para llevar a cabo este proyecto y este proceso mundialista”.

El conflicto principal de Osorio es con el medio futbolístico mexicano en general, que no admite y condena las famosas rotaciones y los constantes cambios en las posiciones en las que se desempeñan regularmente los jugadores, quienes, vale decirlo, también respaldan al colombiano.

Hace apenas una semana, el comité de desarrollo deportivo del fútbol mexicano, que integran los directivos y dueños de clubes, se reunió para analizar la gestión de Osorio durante el verano aunque en dicha junta simplemente ofrecieron “recomendaciones” al entrenador, que estaba en vacaciones y fue representado por Cantú.

Pero los dolores de cabeza en México no sólo los ha provocado Osorio. Algunos jugadores también han puesto de su parte para alterar los nervios de los medios y aficionados mexicanos.

En el mercado de verano, el delantero Carlos Vela y el volante Jonathan dos Santos decidieron abandonar a la Real Sociedad y al Villarreal de la Liga de España para llegar a la MLS estadounidense.

Jonathan se unió a su hermano Giovani en el Galaxy de Los Ángeles y Vela llegó para Los Ángeles FC, franquicia que debutará en 2018.

Ambos adquirieron un destacado nivel en España, que reflejaron en el Tricolor y muchos especialistas anticipan que en la MLS, todavía en crecimiento, perderán lo que han ganado aunque de dinero no se pueden quejar porque firmaron buenos contratos.

Otros cambios importantes que ocurrieron entre los seleccionados mexicanos fueron el pase del delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández del Bayer Leverkusen alemán al West Ham inglés y el del volante Andrés Guardado del PSV Eindhoven holandés al Betis español.

Del mismo equipo que dejó Guardado salió el defensa Héctor Moreno, quien llegó al AS Roma del fútbol italiano.

Pero el golpe fuerte llegó la segunda semana de agosto cuando el veterano defensa y capitán Rafael Márquez fue sancionado por Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

No se sabe cómo gestionarán este lío la Federación Mexicana de Fútbol ni Osorio, quien trabajará con lo que tiene aunque a pesar de sus esfuerzos no termina por convencer a todos los mexicanos de que él es el indicado para explorar en Rusia la posibilidad de un quinto partido, tarea pendiente para México en la Copa del Mundo.

Osorio llegó al banquillo del Tri en octubre de 2015 y en casi dos años suma 34 partidos dirigidos con 23 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, las que han puesto con los pelos de punta al fútbol mexicano.