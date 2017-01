MACRI ESPERA JUEZ DIGA QUE DENUNCIA CONTRA ÉL POR PAPELES PANAMÁ ES “MENTIRA”

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo hoy que le “encantaría” que “en un momento dado” el juez diga “de una vez por todas” que “son mentira” las denuncias que le hicieron por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá.

Así se expresó el jefe de Estado en una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino en Buenos Aires, donde fue consultado por las voces que aseguran que la Cancillería no colabora en el reclamo judicial para acceder a información de otros países respecto a la investigación.

“La cancillería colaboró en todo lo que tenía que colaborar, yo colaboré, (a mí) también me encantaría que en un momento dado el juez diga de una vez por todas que todas esas denuncias que me hicieron son mentira”, aseveró Macri.

La filtración periodística de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca, denominados papeles de Panamá, reveló en abril del año pasado que Macri figuraba, según los documentos, como miembro directivo de la empresa Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas, y de Kagemusha, inscrita en Panamá.

“Ni era accionista, ni cobré dinero…Fui director cuatro meses y no tenía que haber declarado, en mi declaración jurada (…) como jefe de gobierno, esa sociedad. Para mí ya quedó muy claro pero espero que la justicia en un momento dado conteste y no se siga derivando a otras cosas que no tienen que ver con mi declaración jurada”, subrayó.

El mandatario deseó “que la justicia resuelva y termine”, porque a su juicio, “la verdad es que en todos los casos tiene que haber un tiempo en que se sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira”.

“Creo en la transparencia, la libertad de expresión y creo que cada vez tenemos que ser más precisos, porque si no bastardeamos algo fundamental, que es la palabra”, consideró.

Por último, dijo que cada uno tiene que entender “que es importante” que cuando se dice algo “tenga valor”.

Tras la filtración periodística, un diputado opositor del kirchnerista Frente para la Victoria presentó una denuncia a la que hizo lugar el fiscal Federico Delgado, quien pidió indagar si el jefe de Estado “omitió maliciosamente” su participación en dichas empresas en sus declaraciones juradas de bienes y activos.

El juez federal Sebastián Casanello, entre las medidas determinadas hasta ahora, libró exhortos a Panamá y Bahamas para que se le informe si Macri “figura o figuró como accionista” en las empresas mencionadas y ordenó estudiar si hay contradicciones en sus últimas declaraciones juradas de bienes.

Tras la filtración, el jefe de Estado ya había explicado que las empresas nunca tuvieron movimientos, que su inscripción como directivo fue algo meramente formal, a petición de su padre, y que todos sus bienes siempre estuvieron declarados ante el Fisco argentino.

