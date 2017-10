Londres acoge la mayor exposición de Prince con más de 200 objetos personales

(EFE).- La primera y mayor muestra retrospectiva sobre el icónico cantante estadounidense Prince, fallecido el año pasado, “My Name is Prince”, abre mañana sus puertas en el impresionante pabellón O2 Arena de Londres.

Guitarras, joyas, zapatos, ropa, premios, gafas de sol y canciones manuscritas son algunos de los más de 200 objetos personales del artista -muchos de los cuales nunca vistos antes- que serán expuestos y que llegan directamente desde su residencia de Paisley Park, en Minesota.

“Es abrumador ver todo tan de cerca; es como si estuviera todavía aquí con nosotros”, declaró Tyka Nelson, hermana de Prince, el día antes de la inauguración.

“Reconozco todos los objetos que se van a exponer. Algunos de ellos nos los había visto en años. Es como una miniatura de Paisley Park”, agregó.

Algunos de los objetos más característicos del autor de “Purple Rain” que podrán verse en el O2 Arena son su famoso bastón de diamantes, las gafas de sol de tres ojos que lució en 2014, la guitarra Cloud de color naranja con la que actuó en el descanso de la Super Bowl en 2007 y varias cartas manuscritas de sus seguidores.

Prince, que vendió más de 100 millones de discos durante sus 40 años de carrera y ganó siete premios Grammy y un Óscar por la canción en la película de 1984 “Purple Rain”, falleció en abril del pasado año por una sobredosis de drogas.

“En Paisley Park, Prince edificó una realidad creativa que era única, en la que desarrollaba su música y su arte sin limitación alguna. Su idea era abrir al público un día su residencia privada, y ahora, con esta exposición, hacemos realidad su sueño”, expresó Angie Marchese, directora de archivos de Paisley Park.

“La muestra permite a aquellos que acudan al O2 Arena de Londres vivir y experimentar la grandeza de Prince a través de los objetos que guardaba en su residencia”, prosiguió Marchese.

La exposición “My Name Is Prince”, que inicialmente estaba previsto que estuviera abierta al público durante 21 días -en homenaje a las tres semanas consecutivas que el artista colgó el cartel de no hay billetes en 2007 en el pabellón O2-, abre sus puertas mañana hasta el próximo 7 de enero de 2018 en el suroeste de la capital británica.