Latinos que apoyan a Trump estrenan oficina en medio protestas en California

Mientras las autoridades de California se preparan para enfrentar las políticas conservadoras de la próxima administración, una coalición de grupos que respaldan al nuevo presidente entrará en la batalla política con la inauguración de la Oficina de Apoyo Latino al Gobierno de Trump en Los Ángeles.

“Esta es la primera oficina, esperemos de muchas con las que vamos a trabajar con la comunidad para sanar muchas heridas y aclarar muchas informaciones sobre nuestro presidente que han sido manipuladas”, declaró hoy a Efe la portavoz de Latinos For Trump, Jazmina Saavedra.

La alianza reúne a Latinos For Trump y Latinos with Trump, dos organizaciones que iniciaron su labor de manera tímida ofreciendo respaldo al magnate y defendiendo sus ideas pero luego tomaron fuerza en los últimos meses de campaña.

Al final, el resultado de la elección catapultó a esos grupos que han formalizado sus sedes y están dispuestos a ganarse un espacio en la vida política del estado.

“Queremos formar líderes en las ciudades y en el estado que reaviven nuestras raíces hispanas que son muy conservadoras, como las de Trump, y esperamos que los votantes se sientan libres de venir y compartir nuestras ideas”, afirmó la portavoz de origen nicaragüense.

Uno de los objetivos de la coalición es formar líderes de oposición que pueda bloquear decisiones demócratas que perjudican el presupuesto del estado.

“Por ejemplo se van a gastar un dinero contratando a Erick Holder con la disculpa de ir contra Trump, eso no se puede permitir”, sostuvo Saavedra.

También, agrupaciones de veteranos y asiáticos que expresaron su respaldo al presidente electo se unieron a los latinos seguidores de Trump en el nuevo proyecto que pretende crear un espacio para que más líderes hispanos y conservadores busquen puestos de elección popular.

Hasta una canción ha sido compuesta para el lanzamiento de la sede de la oficina en Los Ángeles. Se trata de “El cambio ya llegó con Trump”, un merengue escrito por el cubano Arnold Rodríguez e interpretado por el cantante Winston Paulino y su banda Los Inmigrantes.

No obstante, la intención de la nueva Oficina de Apoyo Latino al Gobierno de Trump podría crear fricción con las tácticas establecidas del Partido Republicano en el estado.

El estratega republicano Luis Alvarado explicó a Efe que el partido tiene un proceso y unas reglas establecidas para apoyar a nuevos líderes a nivel de la ciudad, el condado y el estado.

“Usar el sello del partido de forma equivocada puede atraer más fricción y división, por eso es mejor estar bajo las reglas y procesos que hasta ahora han dado grandes resultados”, advirtió Alvarado, quien fue uno de los precursores de un proceso republicano que ha logrado el triunfo de 170 campañas conservadoras en California.

El profesor Octavio Pescador, catedrático de la Universidad California de Los Ángeles, indicó que el establecimiento de esta clase de grupos al inicio de una presidencia no es extraño en la historia de la política estadounidense.

“Es un beneficio por dos vías, una para el propio Trump, que aunque pequeño cualquier grupo de estos le da un punto de apoyo en el estado y para los integrantes de los grupos que se pueden ver beneficiados por los grandes presupuestos y puestos de trabajo que tiene una nueva administración”, explicó Pescador.

La inauguración de la oficina, que estará ubicada en la ciudad de Long Beach en el condado de Los Ángeles, no será un acto abierto al público sino sólo podrán asistir los integrantes de los grupos.

“No queremos que comiencen a protestar por nuestra presencia, queremos establecernos para hacer una relación con la comunidad y nos acepten porque desde ya estaremos trabajando por la reelección de Trump”, afirmó Saavedra.

Además del vídeo musical en merengue, los activistas anunciarán mañana los detalles de un nuevo tema en apoyo a Trump pero en ritmo de banda.

“Quisimos comenzar con merengue porque tenemos que cambiar la mentalidad de que todos los latinos son mexicanos, pero no nos vamos a olvidar de ellos, que ya tenemos varios en nuestro grupo”, concluyó Saavedra.

EFE