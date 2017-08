Las sondas Voyager cumplen 40 años de exploración espacial llamando a la Tierra a diario

Las naves espaciales más longevas y lejanas de la humanidad, Voyager 1 y 2, cumplen 40 años de operación y exploración en agosto y septiembre. A pesar de su gran distancia, continúan comunicándose con la NASA diariamente, explorando la frontera final del espacio interestelar.

En 1977 la NASA mandó en las Voyager sendos discos con imágenes y sonidos de nuestro planeta

Su historia no sólo ha afectado a generaciones de científicos e ingenieros actuales y futuros, sino también a la cultura de la Tierra, incluyendo el cine, el arte y la música. Cada nave lleva un registro dorado de los sonidos, imágenes y mensajes de la Tierra. Dado que estas naves podrían perdurar miles de millones de años, estas cápsulas de tiempo podrían algún día ser las únicas huellas de la civilización humana.

“Creo que pocas misiones pueden igualar los logros de las Voyager durante sus cuatro décadas de exploración”, ha dicho Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA en la sede de la agencia espacial estadounidense. “Nos han educado en las maravillas desconocidas del universo y verdaderamente han inspirado a la humanidad para continuar explorando nuestro sistema solar y más allá”.

“Ninguno de nosotros sabía, cuando las lanzamos hace 40 años, que hoy seguirían funcionando y continuando en este viaje pionero”, dijo Ed Stone, científico del proyecto Voyager basado en Caltech en Pasadena, California. “La cosa más emocionante que encuentren en los próximos cinco años es probable que sea algo que no sabíamos que estaba ahí fuera para ser descubierto”.

Preparadas para una larga travesía galáctica

Al prepararse para el ambiente de radiación en Júpiter, el más duro de todos los planetas de nuestro sistema solar, estas naves espacial estaban bien equipada para sus viajes posteriores.

Científicos probando el magnetómetro de la Voyager 1.

Ambas Voyager llevan sistemas redundantes que permiten que la nave espacial cambie a los sistemas de reserva de forma autónoma cuando sea necesario, así como fuentes de alimentación duraderas. Cada Voyager tiene tres generadores termoeléctricos de radioisótopos, dispositivos que usan la energía calorífica generada por la desintegración del plutonio-238, y sólo la mitad de ella desaparecerá después de 88 años.

El espacio está casi vacío, por lo que no están en un nivel significativo de riesgo de bombardeo por objetos grandes. Sin embargo, el espacio espacial interestelar de la Voyager 1 no es un vacío completo. Está lleno de nubes de material diluido que quedan de estrellas que explotaron como supernovas hace millones de años. Este material no representa un peligro para la nave espacial, pero es una parte clave del ambiente que la misión Voyager está ayudando a los científicos a estudiar y caracterizar.