Las ballenas aprenden los cantos como los humanos memorizan las canciones

Las ballenas jorobadas aprenden cantos en partes como las personas se aprenden los versos de las canciones y pueden hacer un remix de esos sonidos, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Queensland (Australia).

El estudio, realizado por investigadores de Australia, Francia y Reino Unido, y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, indica que los cantos de la ballena jorobada (‘Megaptera novaeangliae’) parecen ser aprendidos de una manera similar a cómo el ser humano adquirió las habilidades del lenguaje o el pájaro su gorjeo.

“Todos los machos de una población cantan el mismo canto complejo, pero el patrón cambia con el tiempo, a veces muy rápidamente, en toda la población”, apunta Michael Noad, del Laboratorio de Ecología y Acústica de Cetáceos de la Universidad de Queensland, y coautor del estudio.

Noad indica que “aprender nuevos cantos es una forma de lo que se conoce como ‘aprendizaje social’, que es donde los animales aprenden comportamientos unos de otros en lugar de pasarlos genéticamente de una generación a otra”.