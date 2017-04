La oposición y el oficialismo de El Salvador siguen sin pacto para resolver el impago

(EFE).- El diputado salvadoreño del Partido de Concertación Nacional (PCN) Francisco Merino aseguró hoy que el principal partido de oposición y el oficialismo no han llegado a un acuerdo para solucionar el impago de 55 millones de dólares con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Merino explicó que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso, a la cual pertenece, convocó para este viernes a una reunión para las 09.00 hora local (15.00 GMT), pero ni los representantes de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA,) ni los del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asistieron.

“Nosotros (PCN) sugerimos a la presidenta de la Comisión de Hacienda (Lorena Peña, del FMLN) que nos reuniéramos antes de la plenaria de este viernes, pero no hay convocatoria (para la reunión) y si no hay convocaría entendería que no hay ninguna propuesta”, manifestó.

El parlamentario indicó que “de no haber voluntad en las principales fuerzas políticas”, que cuentan con el mayor número de votos en la Asamblea, “simple y sencillamente dejan al PCN como espectador de un caos anunciado”.

Añadió que, a consideración de su partido, la única solución para salir del problema es “implementar una integración de medidas de corto, mediano y largo plazo”, las cuales “requieren de la participación de todas las formaciones políticas, porque son compromisos de país”.

“No hay que ser experto en economía para saber que día a día la situación se agrava; ayer (jueves) se confirmó que la deuda aumentó a 55 millones de dólares y cada día se están aproximando nuevos vencimientos, y no hay ningún tipo de iniciativas o medidas”, agregó.

La plenaria, que regularmente se realiza los jueves, fue reprogramada para este viernes y se espera que inicie a las 14.00 hora local (20.00 GMT).

El Gobierno salvadoreño se declaró en impago el 7 de abril pasado, al no alcanzar el Congreso los votos necesarios para autorizar la emisión de 70 millones de dólares en bonos destinados al pago a los militares jubilados y a abonar a la deuda con las AFP por los próximos 3 meses.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de AFP (Asafondos), René Novellino, advirtió este jueves que el Gobierno se quedará sin fondos para pagar las pensiones de 160.000 personas del sistema abandonado en 1998 si no salda el impago.

La agencia Standard & Poor’s (S&P) colocó las “calificaciones crediticias soberanas” de El Salvador en “impago selectivo” (SD), uno de los índices más bajos, por la deuda vencida de 55 millones de dólares a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), revela información a la que Efe tuvo acceso hoy.