La inmortalidad es matemáticamente imposible, según unos biólogos de Arizona

Biólogos de la Universidad de Arizona (EE.UU.) aseguran haber demostrado matemáticamente que vencer al envejecimiento es imposible, de acuerdo con un artículo publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“El envejecimiento es matemáticamente inevitable. Desde el punto de vista lógico, teórico y matemático, no hay escapatoria“, dijo Joanna Masel, profesora de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona.

Masel y su colega Paul Nelson aseguran que hasta ahora la ciencia dejaba abierta la posibilidad de detener el envejecimiento si se podía encontrar una manera de hacer que la selección entre organismos fuese perfecta a través, por ejemplo, de la competencia entre células.