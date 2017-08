La cantante Adele cuenta su experiencia con la depresión postparto

Una edición de la revista Vanity Fair, revela que la cantante habla de su embarazo y lo que fue el nacimiento de su hijo Ángelo. El bebé que ahora tiene 4 años, es su amor e inspiración, pero tras su nacimiento, la madre pasó duros momentos.

Adele, es una mujer de 28 años de edad que ha ganado 10 Grammys y un Oscar. Es reconocida por su laureada canción Skyfall, la cual se dio a conocer por medio del film de James Bond, que lleva el mismo nombre. En la actualidad, se dedica a la música y a la maternidad, pero le preocupa el tabú acerca de la depresión posparto.

“Estaba obsesionada con mi bebé. Me sentía insuficiente, sentía que había tomado la peor decisión de mi vida”

-Adele-

Según reveló la artista, ella no siente miedo de hablar de su padecimiento, al contrario, quiere que otras madres se sientan libres de hacerlo. Este trastorno, es tratado a veces con dureza, como si las mujeres no tuvieran derecho de sentirse mal y expresarlo.

La insatisfacción en el puerperio o depresión postparto

Adele declara que su conocimiento sobre la depresión de posparto, en Inglaterra significaba no querer estar con un hijo. Se preocupaba de pensar que le pudiera hacer daño a su bebé. No sentía la satisfacción de que su trabajo como madre era bueno.

Sin embargo, no se lo comentó a nadie, sintió mucho miedo, su esposo le recomendó buscar ese apoyo con otras mujeres. Se resistió en un principio, luego le sorprendió conocer la cantidad de mujeres que estaban en la misma situación. En este caso, no solo pasaban por este episodio, sino que tenían el mismo temor de contarlo.

No obstante, cuenta que cuatro de sus amigas que tenían los mismos sentimientos, no se avergonzaban de decirlo. Ella no se atrevió a tomar antidepresivos, en cambio, se dejó inspirar por aquellas mujeres que tenían más paciencia. En especial, se vio reflejada en la valentía de las mujeres embarazadas que tenían otros niños.

La decisión de superar su depresión postparto

Aunque la mayoría de las canciones de Adele son melancólicas y tristes, ella asegura que su personalidad no es así. Pese a ello, tiene una historia triste de la muerte de su abuelo, cuando tuvo que acudir a terapias para superarlo.

En esta ocasión, estaba sintiendo algo similar, por eso decidió enfrentarlo: _ ¡Voy a regalarme una tarde para mi sola, sin mi bebé! Este comentario no les gusto a las amigas de Adele y la cuestionaron por esta razón.

Además, explica que hablar con alguien en esa etapa no funciona, porque estas cansada y sientes que todos te juzgan. Uno de sus principales problemas, era que se sentía culpable de llevar su vida profesional y la maternidad al mismo tiempo. En este caso, nadie podía ayudarla y mucho menos comprenderla.

Evalúa que tener un día sin su hijo la hace sentir mal, pero, no hacerlo es mucho peor. Ella siempre lo lleva consigo a sus giras, trata de cumplir a cabalidad con su rol y no le importa. Sin embargo, aun sufre cuando no llega a la hora de llevar a la cama a su hijo. Adele no supera la idea de que le está fallando y no es la mejor madre.

Adele sigue firme, no le gusta la maternidad

La cantante confiesa que desearía hacer otra cosa, que cada minuto que puede sacar para sí misma es bendito. La felicitan por su decisión de ser madre en medio de su carrera exitosa, ella dice que la valentía es de quienes no tienen hijos. Cree que aquellos que no sienten la presión por ser padres son más valientes.

En cuanto a su depresión, expresa que es su boleto para salir de la cárcel. Mientras sufra por esto, podrá tener un espacio para liberarse. Dice no tener más ganas de ser madre, que con su hijo y la hija de su novio está completa. Sin embargo, recientemente han crecido los rumores de un nuevo embarazo de Adele.

Imagen de portada sacada del Facebook de Adele