JENNIFFER GONZÁLEZ EN WASHINGTON PARA JURAR CARGO REPRESENTANTE ANTE CONGRESO

Jenniffer González visita hoy Washington para jurar como la primera mujer que se convierte en comisionado residente de la isla caribeña, el cargo de representante, sin voto, de Puerto Rico ante el Congreso de EE.UU.

González mostró a través de su cuenta en la red social twitter varias fotos con otros líderes del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) que la acompañaron en el viaje.

Entre sus compañeros del PNP, partido que aboga por la anexión de la isla a Estados Unidos, figuran el ex gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, el ex director de campaña del ahora gobernador, Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, y el ex legislador y comisionado del PNP, Ángel Cintrón.

González fue presidenta de la Cámara de Representantes de 2009 a 2013 durante la incumbencia de Fortuño.

EFE