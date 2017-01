Inmigrantes buscan un acercamiento con alguacil Paul Penzone

Para lograr un “verdadero” acercamiento con el alguacil Paul Penzone, miembros de la comunidad latina le hicieron una invitación para que “escuche las voces” de las cientos de personas que fueron víctimas de las redadas del entonces alguacil Joe Arpaio.

Silverio García, director de la Organización Justicia para Todos, con sede en Phoenix (Arizona), informó a Efe que dejó una carta con una invitación para un evento en febrero en la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa (MCSO) el martes.

“Se le está invitando para que conozca a toda esta gente, porque todavía el inmigrante de la calle tiene mucho miedo de los sheriffs. Aun no se les explica lo que pasó con Arpaio, cuales son los cambios, queremos saber si el Condado verdaderamente busca contactarse con los migrantes”, detalló.

Mencionó que se le invitó a Penzone para que asista a un evento comunitario el próximo 8 de febrero al Centro Mercado Latino en Phoenix, donde se espera la presencia de cientos de hispanos.

“Será un buen día para que empiece a tener una buena relación con nosotros, porque con Arpaio jamás existió esa relación. Además, queremos saber cuál es su posición acerca de los abusos y cómo van los procesos sobre los casos de las personas que fueron violentadas en sus derechos”, explicó.

Dijo que si no obtiene respuesta de MCSO para el próximo lunes, volverá a mandar otro oficio para ejercer presión y no deje de asistir al evento.

“Desde que pasaron todas estas demandas, nadie se ha sentado con la gente a explicarles los cambios de sus procesos en el futuro, la gente que sufrió en carne propia no sabe nada, los únicos que conocen los casos son los abogados y las resoluciones no se dan a conocer públicamente”, señaló.

En la carta, García detalla que le gustaría reunirse con Penzone, para explicarle la lucha que mantienen los indocumentados por mantener sus derechos y hacerle ver como la comunidad inmigrante ha sido relegada durante años.

“Queremos saber qué cambios hará para el condado, es importante que abra sus puertas la comunidad de inmigrantes”, concluyó.

