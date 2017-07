Froome: “Mañana tengo que correr para no perder la carrera, no para ganar”

(EFE).- El británico Chris Froome, maillot amarillo del Tour de Francia, aseguró que afronta la contrarreloj definitiva de mañana en Marsella con la mentalidad de no perder la carrera y no de ganar la etapa.

“Tengo que correr para no perder la carrera, no para ganar la etapa”, dijo el jefe de filas del Sky, que tiene una renta de 23 segundos sobre el francés Romain Bardet y de 29 sobre el colombiano Rigoberto Urán.

Froome señaló que correrá “igual que en la contrarreloj inaugural de Düsseldorf, sin correr demasiados riesgos, apretando a tope cuando se pueda y levantando el pedal en las curvas”.

Froome confirmó que no vestirá el maillot de tela espacial que tuvo en la primera jornada y que levantó polémica por tener elementos aerodinámicos, pese a que la Unión Ciclista Internacional (UCI) no lo ha prohibido.

El británico señaló que correrá con el maillot amarillo que le proporcione la organización como ha hecho en las anteriores ocasiones. “Y no me ha ido mal”, aseguró el ciclista, que indicó que “una contrarreloj no se gana con un maillot, se gana con las piernas”.

Froome afirmó estar contento de haber podido respirar un poco en la etapa de hoy, la más larga de la edición pero en la que no hubo guerra entre los favoritos, y señaló que mañana volverá a dar el máximo.