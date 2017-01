FOX PAGÓ PARA CERRAR ACUSACIÓN DE ACOSO SEXUAL CONTRA SU PRESENTADOR ESTRELLA

Fox News aceptó pagar una elevada suma de dinero a una exempleada para cerrar una posible demanda por acoso sexual contra su presentador estrella, Bill O’Reilly, según informaron hoy The New York Times y The Wall Street Journal.

Los dos diarios citan a fuentes conocedoras de la situación y algunos documentos para confirmar una información publicada previamente por la web LawNewz.com.

Juliet Huddy, una antigua presentadora del canal, acusó a O’Reilly de haber buscado relaciones sexuales con ella en 2011 y de haber tratado de hundir su carrera tras ser rechazado.

Según una carta preparada por los abogados de Huddy y vista por el Times, O’Reilly la llamaba repetidamente por teléfono, trató de besarla, la invitó a su casa y se presentó ante ella en ropa interior cuando fue a llevarle una llave a su habitación de hotel.

Tanto el presentador como la cadena defendieron en todo momento que las acusaciones eran falsas, pero aceptaron pagar una suma de seis cifras a Huddy a cambio de su silencio y de no llevar el caso ante la Justicia, según los dos periódicos.

El arreglo se cerró el año pasado mientras Fox News lidiaba con el escándalo en torno a su entonces presidente, Roger Ailes, quien dejó el cargo en julio tras ser denunciado por acoso sexual por una exreportera del canal.

La cadena aceptó entonces compensar con 20 millones de dólares a la supuesta víctima, Gretchen Carlson, y alcanzó también acuerdos con otras personas que presentaron acusaciones contra Ailes.

EFE