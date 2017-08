Fiebre por los 700 millones de Powerball lleva a nevadenses a California

(EFEUSA).- La locura por la lotería contagió a cientos de nevadenses que decidieron desplazarse desde Las Vegas hasta la ciudad californiana más cercana para poder comprar el billete del Powerball, que esta misma noche podría entregar 700 millones de dólares.

Nevada no hace parte de los 44 estados del país, que, junto con Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, la Asociación de Lotería Multiestatal realiza el Powerball.

Por esa razón, los residentes del sur de Nevada se lanzan a la ciudad de Primm, que está en la frontera entre el Estado de Plata y la vecina California.

Millones de personas alrededor del país estarán en vilo hasta cuando esta noche, a las 10:59 p.m. hora del este, empiece el sorteo, que tiene el acumulado más alto desde enero de 2016 cuando batió un récord mundial de 1,500 millones.

Micaela Durazo dice que no puede esperar a que llegue la hora del sorteo, y no le importó ni hacer la fila de casi dos horas al rayo del sol y con temperaturas de 94 grados Farenheit, ni mucho menos manejar desde la ciudad de North Las Vegas.

“Yo creo que todos tenemos la ilusión de ganarnos los millones y pues eso es lo que me trajo. Yo no soy aficionada a esto, pero pues de vez en cuando es bueno”, dijo.

Esta estilista asegura que aunque se ganara todo ese dinero esta noche, no dejaría de trabajar. Lo que sí haría, dice, es empezar a usar su premio inmediatamente, y para eso ya tiene claros sus planes de inversión si acierta los 6 números ganadores.

“Principalmente ayudar a mis seres queridos que son mis hijos, familia cercana, papá, mamá, y pues asegurar un poco la vida, buscar algo, un negocio para trabajar, para seguir trabajando y ser productivo. Y también yo creo que hacer algo de labor social, ayudar a la gente que más necesite, a los niños principalmente”, contó.

Las estadísticas dicen que la posibilidad de hacer parte de la selecta lista de millonarios súbitos a través del premio gordo es de 1 en 292 millones.

Pero ni siquiera eso desanima a los entusiastas jugadores. Nubia Hidalgo también manejó casi 40 minutos para poder comprar sus boletos, y asegura que esas “probabilidades no la asustan”.

Aunque todos los que compran un billete de lotería quieren ganarse el premio mayor, el Powerball otorga en total 9 premios que dependen de cuántos números de los 6 que escogió para jugar, coinciden con los ganadores.