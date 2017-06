Europol alerta de que el nuevo ciberataque es más sofisticado que WannaCry

(EFE).- La oficina de policía europea, Europol, alertó hoy de que el nuevo ciberataque masivo que se empezó a propagar ayer por todo el mundo aún no ha sido detenido y que parece más sofisticado que el virus WannaCry lanzado hace un mes.

“Hay claras similitudes con el ataque WannaCry, pero también indicaciones de una capacidad de ataque más sofisticada con intención de explotar un abanico de vulnerabilidades”, declaró en un comunicado el director ejecutivo de Europol, Rob Wainwright.

La oficina policial europea calificó el nuevo virus como “otro serio ataque ‘ransomware’ (cibersecuestro de datos) con impacto global, aunque aún se desconoce el número de víctimas”.

Wainwright subrayó que el ataque supone “una demostración de cómo el cibercrimen evoluciona a escala y, una vez más, un recordatorio a las empresas de la importancia de tomar medidas responsables de seguridad cibernética”.

Europol explicó que, “inmediatamente después” de que se notificaran las primeras infecciones, esa agencia policial internacional estableció una “célula urgente de coordinación” que sigue actualmente “vigilando activamente” la difusión del virus.

La oficina de policía europea agregó que sus expertos están en contacto con las autoridades de los países afectados por el virus y con responsables de la industria informática para evaluar el impacto del nuevo ataque.

“En este punto, todavía no se puede decir cuántas víctimas han sido infectadas”, agregó Europol, que destacó que, a diferencia del funcionamiento de WannaCry, el nuevo virus “no incluye un botón de desconexión”.

Europol recomendó a los afectados que no paguen el rescate exigido, primero porque financiarían a los cibercriminales, y segundo, porque no está claro que accediendo al chantaje pudieran recuperar los datos secuestrados.

Esa agencia de la Unión Europea aconseja, en cambio, que en caso de infección se contacte con las autoridades policiales locales y que se desconecte de internet el equipo afectado para intentar evitar la propagación del virus.

Para quienes no hayan sido infectados, Europol urge a actualizar los sistemas operativos de Microsoft, instalar parches de seguridad, realizar copias de seguridad de los datos tanto en soporte físico como en la “nube” y utilizar “productos robustos de seguridad” para proteger los sistemas informáticos y evitar abrir archivos “sospechosos” adjuntos a correos electrónicos.

La Comisión Europea, por su parte, aseguró hoy que el ciberataque que afecta a empresas de todo el mundo no ha alcanzado a las instituciones y agencias comunitarias e insistió en la necesidad de aumentar la conciencia del peligro que suponen estas amenazas.

“Estos ataques muestran que necesitamos más conciencia sobre las ciberamenazas y más acción de todos los actores implicados”, y reforzar la cooperación con socios de la UE como Ucrania, declaro el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

