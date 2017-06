Empresarios urgen promulgación de ley que convertirá a Illinois en santuario

(EFEUSA).- Más de 170 empresarios y directores ejecutivos de empresas de Illinois publicaron hoy una carta abierta donde urgen al gobernador Bruce Rauner la aprobación de la Ley TRUST, que convertirá a todo el estado en santuario para medio millón de indocumentados.

“Illinois tiene la oportunidad de convertirse en un verdadero modelo para lo que tiene que ver con inmigración”, señala la carta en la que instan al gobernador republicano a enfrentar las posibles consecuencias de una reacción del presidente Donald Trump.

“La ley SB 31 es económicamente importante, moralmente correcta, políticamente inteligente y nos hará más seguros”, agrega.

La iniciativa fue aprobada por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, con apoyo bipartidista y de empresarios, agencias policiales, líderes religiosos y laborales, además de organizaciones comunitarias latinas y proinmigrantes.

La oficina del gobernador informó de que la ley está siendo examinada y que Rauner es un firme creyente en la necesidad de una reforma migratoria integral, pero no adelantó una posible fecha para la promulgación.

La ley crea “zonas seguras” donde los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no podrán ingresar, como escuelas, iglesias y hospitales, a menos que presenten una orden judicial de arresto.

Igualmente se prohíben los registros de extranjeros basados en nacionalidades o religiones, como el propuesto por el presidente para los musulmanes, y el uso de prisiones privadas para recluir a indocumentados a la espera de ser deportados.

En la actualidad Chicago y otras ciudades del condado Cook de Illinois han sido declaradas santuario para los inmigrantes indocumentados, pero la protección no alcanza al resto del estado.

