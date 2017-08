El esperado regreso de Selena Gomez, la reina de Instagram

Tras un parón en su actividad artística por enfermedad, la artista mexicano-estadounidense, que cuenta con 123 millones en Instagram, cumple 25 años y recupera su trayectoria como cantante con el lanzamiento de un nuevo single.

“Tengo la esperanza de poder beneficiar a millones de personas en todo el mundo”, dijo respecto a la Fundación Selena Gomez para la Investigación del Lupus, enfermedad que padece y que supuso un parón en su carrera. Tras su éxito como productora de la serie de Netflix, “13 Reasons Why”, Selena regresó a la música en solitario con el single “Bad Liar”.

“Empezó a consumirme. Desde que me despertaba hasta que me dormía estaba ahí”, dijo al confesarse adicta a Instagram en una entrevista. La reina de Instagram, que lidera la clasificación de esa red social tanto en seguidores, como en “likes” y ganancias económicas, es una archiconocida joven que cumple ahora 25 primaveras: Selena Gomez.

Pero en la exitosa historia de esta artista estadounidense, por cuyas venas corre la sangre latina de México, también ha habido duros inviernos y toda una batalla por la salud y la superación.

LOS COMIENZOS: UNA CHICA DISNEY.

Al igual que celebridades como Miley Cyrus o Demi Lovato, Selena Gomez saltó a la fama a través de Disney Channel, gracias a su papel protagonista en la exitosa serie “Wizards of Waverly Place” (2007).

La canción principal de la serie fue interpretada por la propia actriz, que grabó varias de las bandas sonoras de la cadena y de la franquicia Disney, como “Fly to your heart” para la película “Tinkerbell” o “Cruella De Vil” para el recopilatorio “Disneymania 6”.

Selena también protagonizó algunas películas de Disney Channel como “Wizards of Waverly Place: The Movie” (2009) y “Princess Protection Program” (2009) con Demi Lovato, y de otros sellos filmográficos como “Another Cinderella Story” (2008), “Ramona and Beazus” (2010) y “Hotel Transylvania” (2012). En 2009 formó su banda de música juvenil, “Selena Gomez & The Scene”, con quienes publicó tres álbumes de estudio y cosechó varios éxitos. LA MADURACIÓN: HACIA UNA

CARRERA EN SOLITARIO.

Tras la separación de la banda, Selena sacó en 2013 su primer álbum en solitario, “Stars Dance”, cuyo single, “Come & Get It” alcanzó el sexto puesto en la Billboard Hot 100. De su siguiente trabajo, un recopilatorio, “For You”, el single “The Heart Wants What It Wants” logró posicionarse en el mismo lugar de la lista.

En 2015, lanzó el disco “Revival”, que debutó en el primer puesto de Billboard 200. Y durante toda esta etapa musical, Selena colaboró con distintos artistas internacionales, como Prince Royce o Ben Kweller. Sobre su estilo musical, la intérprete tiene claros sus referentes: “Amo a Ella Fitzgerald, es mi cantante favorita de todos los tiempos.”, dijo en una entrevista para VEVO, en la que mencionó además que Paulina Rubio era su “artista latina favorita”.

LA BATALLA CONTRA EL LUPUS Y LA DEPRESIÓN: EL REGRESO.

“Como muchos de ustedes saben, hace un año les conté que tengo lupus, una enfermedad que afecta a las personas de diferentes maneras. Descubrí que algunos de los efectos del lupus pueden ser la depresión, ansiedad y ataques de pánico”. Así de contundente comenzaba el comunicado que Selena Gómez enviaba a la revista People en agosto de 2016, cancelando su gira.

“Quiero ser proactiva y enfocarme en mantener mi salud y mi felicidad, y he decidido que la mejor manera de hacerlo es tomando un descanso”, añadía, agradeciendo además el apoyo de sus fans.

“Mi autoestima estaba por los suelos”, explicó en marzo de 2017 para Vogue, donde admitió tener una adicción a Instagram, red social que lidera con 123 millones de seguidores: “Empezó a consumirme. Desde que me despertaba hasta que me dormía estaba ahí”. “Alguien con quien pasaba tiempo antes siempre se frustraba muchísimo conmigo” añadió la joven, que actualmente mantiene una relación con el artista canadiense “The Weeknd” (Abel Tesfaye), en referencia a su ex novio, Justin Bieber.

Su batalla contra la enfermedad, y la tendencia filántropa que ha mantenido a lo largo de su carrera, desembocaron en la creación de la Fundación Selena Gomez para la Investigación del Lupus: “Tengo la esperanza de que millones de personas en todo el mundo puedan beneficiarse de esto” dijo en un comunicado. Pese a su descanso, Selena también ejerció como productora de la exitosa serie de Netflix “13 Reasons Why”, y, tras lanzar en febrero de este mismo año la canción “It Ain’t Me”, con Kygo, se sintió por fin preparada para regresar a la música solista con “Bad Liar”, que lanzó en mayo.

A este éxito, le sigue la colaboración con el rapero estadounidense Gucci Mane para su nuevo sencillo “Fetish”, que la artista ha promocionado en Instagram con fotos en las que prescindía tanto de maquillaje como de ropa interior. Selena celebra así su 25 cumpleaños (el 22 de julio), retomando el camino artístico con fuerza, tras un parón en el que logró dar un paso más hacia la victoria contra la enfermedad. Por Nora Cifuentes.

