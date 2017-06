El castillo de Hogwarts cobra vida en Hollywood

(EFEUSA).- El castillo de Hogwarts, uno de los escenarios más reconocibles del universo de Harry Potter, ha cobrado vida en Universal Studios Hollywood, un espectáculo de efectos visuales y sonido que estará disponible para el público a partir del próximo viernes.

La idea de esta nueva atracción veraniega surgió durante la presentación en abril del año pasado de la atracción “The Wizarding World of Harry Potter”, centrada en el joven protagonista de la saga literaria creada por J.K. Rowling.

Por entonces, el parque decidió iluminar el castillo de Hogwarts para la ocasión y celebrar así el final de los cinco años que duró la construcción de la nueva instalación.

Ahora, aquella idea puntual se convierte en una atracción nocturna permanente, de cinco minutos de duración y denominada “The Nighttime Lights at Hogwarts Castle”, con una serie de espectaculares proyecciones sobre el castillo y la villa de Hogsmeade.

El espectáculo, que contiene elementos icónicos de las casas de la escuela de magia Hogwarts (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin), se emitirá varias veces durante cada noche.

“Desde el momento de la inauguración, un equipo de diseñadores, directores creativos y técnicos ha trabajado sin parar en diseñar el espectáculo”, explicó a Efe Stephen Siercks, director de producción de entretenimiento del parque.

Además, el espectáculo cuenta con una nueva composición musical de John Williams que fue grabada por la orquesta sinfónica de Londres.

“La música de John es clave para que el espectáculo cobre vida, realmente consigue involucrar al público”, indicó Siercks, quien añadió que “decenas” de diseñadores trabajaron en la composición de los efectos visuales, que calificó como “únicos y cautivadores”.

“No se trata únicamente de proyectar imágenes, sino que aprovechamos el diseño del castillo para que se amolden a cada una de sus curvas”, dijo el ejecutivo, quien desveló que en Navidad habrá “nuevas experiencias” dentro de la atracción.

“Universal Studios Hollywood recibió una transformación enorme con la llegada de ‘The Wizarding World of Harry Potter’. Esta novedad que presentamos ahora es un elemento adicional para disfrutar el parque de noche. Y vamos a continuar mejorando la experiencia del cliente”, declaró.

Share 0 Share 0 Share 0