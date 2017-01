Descubren cinco cuerpos humanos en cinco días en desierto de Arizona

Tucson (AZ), 29 dic (EFEUSA).- Voluntarios del grupo No Más Muertes descubrieron cinco cuerpos humanos durante un periodo de cinco días en las zonas más apartadas del desierto de Arizona, informó hoy la organización humanitaria.

Los restos humanos del primer cuerpo fueron encontrados en el área de Hat Mountain el pasado 18 de diciembre, mientras que los otros cuatro descubrimientos se hicieron los siguientes días en el área conocida como Growler Valley, indicó No Más Muertes en un comunicado de prensa.

La región, popularmente conocida como el corredor Ajo, está conectada al Monumento Nacional Organ Pipe Cactus y el Refugio Nacional de Vida Salvaje de Cabeza Prieta, donde el acceso a grupos humanitarios es parcial o completamente restringido.

El área se caracteriza por las extremas temperaturas que superan fácilmente los 110 grados Fahrenheit en verano, la falta de fuentes naturales como el agua, la escasez de sombra y la presencia de barrancos.

Voluntarios de No Más Muertes de las ciudades de Tucson y Phoenix, así como miembros del grupo local Ajo Samaritans participaron en una semana de exploración en esta región, donde descubrieron los restos humanos.

La organización atribuye las muertes de los inmigrantes a las políticas migratorias de Estados Unidos y el incremento de la militarización de la frontera, que según consideran, obligan a los indocumentados a internarse en las zonas más apartadas del desierto de Arizona para poder cruzar la frontera.

A principios de este mes, No Más Muertes dio a conocer un estudio donde denuncia las tácticas de “perseguir” y “dispersar” implementadas por la Patrulla Fronteriza al momento de detener a los inmigrantes indocumentados en la frontera.

El grupo humanitario considera que estas prácticas incrementan el numero de lesiones, desapariciones e inclusive provocan la muerte de inmigrantes.

Activistas temen un aumento de las muertes de inmigrantes a lo largo de la frontera con México en 2017 en caso de que el presidente electo, Donald Trump, cumpla con su promesa de iniciar deportaciones masivas de indocumentados.

EFE