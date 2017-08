Cortez Masto promete no rendirse ni en DACA ni en reforma migratoria

La senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto encabezó hoy un foro comunitario celebrado en Las Vegas con ocasión del quinto aniversario del programa DACA que protege a jóvenes indocumentados llegados de niños a los Estados Unidos.

“DACA es un paso necesario, pero la meta es llegar a tener una reforma migratoria integral. No digo que va a ser fácil, pero creo que no podemos rendirnos”, dijo la senadora durante su intervención.

“Estoy aquí para decirles que cuenten conmigo, que pueden ir a mi oficina en busca de ayuda. Ese es un lugar seguro para que busquen la ayuda que necesitan”, enfatizó.

Cortez Masto, quien en enero pasado se convirtió en la primera latina elegida al Senado de los Estados Unidos, se dirigió a un auditorio de cerca de 80 personas reunidas en el Local 226 del Sindicato Culinario de Las Vegas.

Allí aseguró que la pelea por los “soñadores” no ha terminado y sólo puede darse la victoria mientras todos trabajen de la mano.

Brenda Romero es residente del Sur de Nevada y se identifica como “soñadora”, como se conoce a todos los jóvenes beneficiarios de DACA.

Ella fue la encargada de introducir a la senadora Cortez Masto durante el foro comunitario.

Romero le contó a Efe que gracias a este programa ha logrado trabajar, está a un año de culminar sus estudios universitarios y ha viajado por diferentes lugares del país, incluyendo Capitol Hill, el emblemático edificio que alberga el Congreso.

“Gracias a eso soy una persona más útil para mi comunidad, y quiero seguir así”, afirmó.

Para ella, este quinto aniversario del Dream Act, está enmarcado por la incertidumbre y el temor a que en un futuro cercano el programa firmado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama 2, muera a manos del gobierno del presidente Donald Trump

“Creo que si terminan el programa, tanto el Presidente Trump, como su administración se van a dar cuenta de que somos miles de personas contribuyendo a este país, luchando por él y por nuestras comunidades”.

“Por eso es importante saber que contamos con gente como la senadora Cortez Masto, porque sabemos que la pelea no ha terminado, pero necesitamos aliados como ella para ganarla”, dijo Romero a Efe.

Como Romero hay cerca de 800.000 jóvenes que hasta ahora se han beneficiado del DACA, una medida de alivio temporal que debe renovarse cada dos años y que les da permiso para trabajar, entre otras cosas, pero que, en estos momentos, enfrenta un difícil revés.

Y es que el próximo 5 de septiembre vence el ultimátum que Texas y otros 9 estados dieron a la Casa Blanca para terminar el programa, o de lo contrario, llevarlo a una corte.

Ante esta preocupación Cortez Masto dijo: “yo seguiré yendo a la administración y a cada funcionario que tenga que ir para dar la pelea por todos ustedes”.