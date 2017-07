Constatan anomalías oculares en la infección congénita del zika

(EFEUSA).- Un nuevo estudio científico publicado hoy constató la existencia de anomalías oculares en niños nacidos de madres que contrajeron el virus zika durante el embarado.

La investigación, dirigida por la doctora Andrea A. Zin, del Instituto Nacional Fernandes Figueira de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, examinó a 112 niños, de hasta un año, nacidos de madres con una infección confirmada por zika, según el estudio publicado en la revista especializada JAMA Pediatrics.

“Las anomalías oculares pueden ser el único hallazgo inicial en la infección congénita por el zika. Todos los lactantes con una exposición materna potencial al virus en cualquier momento del embarazo deben someterse a exámenes oculares de detección, independientemente de la presencia o ausencia de anomalías en el sistema nervioso central”, aseguró la investigación.

Casi la mitad de los niños con infección congénita confirmada por zika presentaron anomalías oculares como la primera manifestación evidente de la enfermedad causada por ese virus transmitido por la picada de mosquitos.

Durante el estudio, además, un 21,4 % de los bebés registraron anomalías en los ojos, especialmente en el nervio óptico y en la retina, que amenazaban su capacidad de visión.

Además, un 41,7 % de los niños que presentaron anomalías oculares no padecían microcefalia y un tercio no registró ningún problema en su sistema nervioso central.

Por su parte, casi un 60 % de los niños con anomalías en los ojos nacieron de mujeres infectadas con zika en el primer trimestre de su embarazo, un tercio en el segundo trimestre y un 8,3 % en el tercer trimestre.

Sin embargo, los autores reconocieron que “no pueden afirmar con absoluta certeza” que todas las anomalías oculares puedan ser atribuibles a la infección por el zika.

