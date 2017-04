California presiona a presos sin recursos a declararse culpables, según HRW

(EFEUSA).- Las autoridades judiciales de California presionan a personas que no pueden pagar sus fianzas debido a su escasez de recursos, entre ellos miles de hispanos, a declararse culpables para poder ser excarceladas, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

“Un gran número de latinos no puede pagar las altas fianzas impuestas y están en riesgo de quedarse atascados en la cárcel y declararse culpables, cuando no lo deberían hacer”, dijo a Efe John Raphling, investigador de HRW y autor del estudio.

El informe, titulado “Sin afán de justicia: cómo la prisión preventiva y el sistema de fianza en California castigan injustamente a las personas de bajos recursos”, encontró que el sistema de fianzas y encarcelamiento preventivo no da alternativas justas a los detenidos para pelear sus casos en libertad.

El sistema ofrece tres opciones. La manera más rápida y eficaz que un detenido pueda salir de la cárcel es pagar una fianza. No obstante, California tiene una de las tasas de fianza más altas del país, y en muchos casos quintuplica el monto de otros estados.

La segunda es permanecer detenidos, pero para una ofensa menor pueden estar encarcelados hasta 30 días antes de presentarse ante el juez.

Nelson Pérez pasó dos años en la cárcel mientras se defendía de cargos de abuso sexual por no tener dinero para pagar su fianza. El hispano perdió su casa, su automóvil y su hijo fue enviado a un hogar de crianza del estado.

Ante la expectativa de ir a la cárcel y no saber cuándo podrán salir, muchos detenidos optan por la tercera opción y llegan a un acuerdo para declararse culpables, aunque sean inocentes. La oferta de los fiscales les evita tiempo en la cárcel, especialmente aquellos arrestados por delitos no graves.

“Fiscales y jueces están tomando ventaja del sistema y el sistema los beneficia porque pueden procesar los casos más rápido”, denunció Raphling.

El sistema estaría tan viciado que personas inocentes son encarceladas innecesariamente durante largos periodos. Cerca del 63 % de los prisioneros en las cárceles de los condados de California no ha sido sentenciado, y en muchos casos incluso no se les presentaron cargos.

Daniel Soto vivió esta pesadilla. El joven, de 18 años, fue arrestado bajo cargos de agresión en un enfrentamiento donde resultó apuñalado. La corte le impuso una fianza de 30.000 dólares. La familia de Soto no pudo pagar la fianza y el latino pasó casi dos meses en la cárcel hasta que el juez desestimó el caso.

En otro caso, la fiscalía le ofreció a un detenido declararse culpable para obtener la libertad, pese a que la defensa obtuvo un vídeo que mostraba la inocencia del acusado. Ante la necesidad de reunirse con su familia, el hombre aceptó la culpabilidad y puso un delito grave en sus antecedentes criminales.

“Entre 2011 y 2015, la policía detuvo y encarceló a 1.451.441 personas por delitos graves. De estas, casi medio millón estuvieron en la cárcel, aunque finalmente fueron declaradas no culpables, sus causas fueron desestimadas o la evidencia era tan poco convincente que los fiscales nunca presentaron cargos”, indica el estudio.

Este problema afecta sobremanera a los inmigrantes, especialmente a los indocumentados que pueden perder la opción de legalizar su estatus por no pelear sus casos en la corte.

“A mí nadie me dijo que si me declaraba culpable eso me iba afectar en mi caso de inmigración” contó a Efe Jose H, un salvadoreño que lucha por reabrir su caso en una corte criminal para que le anulen cargos de violencia doméstica.

“Ya llevaba dos semanas en la cárcel y me dijeron que era mejor que dijera que era culpable y que así salía con ‘probation’ (libertad condicional), y así lo hice”, explicó.

El estudio encontró que la mayoría de personas que fueron arrestadas por cargos menores o no violentos se declararon culpables y lograron obtener su libertad antes de la fecha establecida para su primera aparición en corte.

Para Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), bajo la nuevas políticas de la administración Trump, cualquier indocumentado que se declare culpable de un delito menor ahora está dentro de las prioridades de Inmigración para ser deportados.

“Antes de declararse culpable de cualquier crimen tiene que decirle a su abogado que usted no tiene documentos”, aconsejó Nieblas.

Según Raphling, el problema con el sistema de fianzas y encarcelamiento preventivo no es exclusivo de California y hay casos similares en el resto del país, aunque el Estado Dorado es donde esta situación es más notoria y donde se malgastan más millones de dólares de fondos públicos al retener en las prisiones a personas que se presumen inocentes.

Junto al estudio, HRW entregó una serie de recomendaciones para cambiar el sistema y establecer un procedimiento donde se pueda citar al detenido y se evalúe su caso de forma individual y pueda recuperar la libertad sin necesidad de fianza.

Actualmente en California hay dos proyectos de ley, SB 10 y AB 42, que contemplan modificar el sistema de fianzas y crear audiencias preliminares para los detenidos.

“Con este sistema de prisión preventiva se castiga a las personas pobres sin importar si son culpables o no. Si valoramos la justicia y la equidad, entonces debemos impulsar un cambio”, pidió Ralphing.