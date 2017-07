Borja Valero y el Fiorentina generan debate en Italia por su brusca ruptura

(EFE).- El centrocampista español Borja Valero y el Fiorentina generaron debate hoy en Italia, por haber roto bruscamente su relación a última hora del lunes a causa de un mensaje audio del futbolista en el que acusaba al club por maltratarle y hacerle “llorar”.

Borja Valero confesó, en un mensaje audio privado dirigido a algunos aficionados del Fiorentina, que “seguramente” dejará al club e increpó, aún sin hacer nombres propios, a algunos directivos del conjunto toscano por haberle amargado las últimas dos semanas.

Estas afirmaciones circulan en estas horas aún por internet y el Fiorentina informó, en un comunicado oficial difundido a última hora del lunes, que pasará el audio en cuestión a sus abogados para que lo analicen y decidan si adoptan medidas.

En ese mensaje, Borja Valero asegura que aún no ha firmado con ningún club y que, al tener contrato en vigor con el Fiorentina, aún no puede explicar las razones que le llevaron a romper su relación con el equipo de Florencia.

“Me gustaría hablar pero no lo puedo hacer porque tengo el contrato con el Fiorentina. No puedo salir a hablar hasta que se cierre esto. Cuando pueda, lo primero que haré será una rueda de prensa para hablar y explicar lo que pasó”, comenta el español en los mensajes.

“Seguramente me iré, porque me han cansado, me hicieron llorar. No me hicieron dormir en las últimas semanas”, agregó con tono conmovido.

En las últimas semanas, circularon rumores en Italia sobre un inminente acuerdo entre Borja Valero y el Inter de Milán, cuyo entrenador, Luciano Spalletti, es un gran estimador del centrocampista madrileño.

La operación entre el Fiorentina y los milaneses podría cerrarse en breve tiempo, con el español que dejaría al club toscano tras disputar 212 partidos en 5 temporadas.

Borja Valero tiene una relación muy estrecha con los aficionados del Fiorentina, y declaró repetidamente en el pasado que Florencia era una ciudad en la que tanto él como su familia se encontraban muy cómodos.