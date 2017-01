Apple se vincula a fondo de capital riesgo que está reuniendo SoftBank

Con una inversión de 1.000 millones de dólares, Apple se ha unido a un fondo de capital riesgo enfocado en tecnología del grupo japonés SoftBank y que vincula a distintas firmas tecnológicas, informa hoy The Wall Street Journal (WSJ).

Apple, la firma con la mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, no suele hacer inversiones de este tipo y se enfoca más en el desarrollo de sus productos, pero no ha querido quedarse al margen de este fondo que está reuniendo el grupo japonés.

“Creemos que el nuevo fondo acelerará el desarrollo de tecnologías que pueden ser estratégicamente importantes para Apple”, dijo una portavoz de la compañía, Kristin Huguet, acerca de la inversión que planea hacer la firma californiana.

El fondo, que se llamará SoftBank Vision Fund, ya tiene comprometidos 25.000 millones de dólares que aporta ese grupo japonés, dirigido por el multimillonario Masayoshi Son, y que serán desembolsados a lo largo de cinco años.

Según el WSJ, también incluye al Gobierno saudí, que ha comprometido 45.000 millones de dólares, y, en cantidades no precisadas, al grupo taiwanés Foxconn, la firma estadounidense Qualcomm y a la familia del presidente de Oracle, Larry Ellison.

Algunas de estas firmas involucradas en el proyecto tienen vínculos mutuos, por lo que la creación del fondo de capital riesgo puede generar beneficios para quienes han decidido aportar dinero para el proyecto.

Foxconn, por ejemplo, fabrica la mayoría de los iPhones de Apple, y Qualcomm tienen la licencia de los microprocesadores que diseña la firma británica ARM (controlada por Softbank) y que se colocan en los teléfonos de Apple.

SoftBank, además, firmó un acuerdo con Apple en 2008 para ser el vendedor exclusivo de los iPhones en Japón, y en 2015, recuerda el Journal, Foxconn invirtió 118 millones de dólares en Softbank para desarrollar un robot llamado Pepper.

El grupo SoftBank fue noticia recientemente en Estados Unidos tras la reunión que mantuvo Masayoshi Son en Nueva York con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Al final de esa cita, Trump y el multimillonario japonés anunciaron una inversión de 50.000 millones de dólares en Estados Unidos, que permitirá crear 50.000 nuevos empleos.

Ante los periodistas, Masayoshi presentó unos documentos en los que se veían detalles de esa inversión y que tenían el logo de Foxconn y SoftBank. Además, los máximos directivos de ambas firmas, Masahoshi Son y Terry Gou, son muy cercanos.

Según el diario, la inversión de 50.000 millones que fue anunciada en Nueva York por SoftBank se espera que procedan del nuevo fondo tecnológico de capital riesgo que está reuniendo el gigante japonés.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación consultadas por el Journal, el grupo SoftBank espera tener un cierre inicial de la captación de fondos a fines de este mes, y el definitivo a mediados de año.

Al parecer, fondos soberanos de Abu Dabi y Qatar están interesados también en sumarse a la iniciativa.

El fondo quiere enfocarse en el concepto de “internet de las cosas” y en las tecnologías emergentes que, por ejemplo, enlacen los aparatos domésticos o los vehículos.

Eso puede permitir a Apple vincularse a una tecnología para asegurar que sus dispositivos con compatibles.

