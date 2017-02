ANGELINA JOLIE DEFIENDE A LOS INMIGRANTES

Angelina Jolie se ha pronunciado a favor de los inmigrantes que vienen a este país y en contra de la ordenanza del presidente Trump que perjudica a muchos de ellos. En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Jolie escribió no estar de acuerdo con la respuesta de los Estados Unidos a la crisis de refugiados mundial.

“Los refugiados son hombres, mujeres y niños atrapados en la furia de la guerra, o la mira de persecución”, escribió. “Lejos de ser terroristas, a menudo son las víctimas del terrorismo sí mismos.”

La actriz es enviada especial humanitaria de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha trabajado con las Naciones Unidas desde 2001 y ha llevado a cabo más de 50 misiones para ellos.

“Los estadounidenses han derramado sangre para defender una idea de derechos humanos que trasciende la cultura, la geografía, la etnia y la religión”, añadió. “La decisión de suspender el reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos y rechazar el acceso allí mismo de ciudadanos de siete países con mayoría musulmana ha sido recibido con sorpresa por nuestros amigos de todo el mundo precisamente a causa de nuestra historia.”

La actriz escribió que mientras que la seguridad del país en medio de la crisis de los refugiados y las amenazas de terrorismo deberían ser una prioridad, la orden ejecutiva actual no es la solución.