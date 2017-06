Actriz colombiana es fuertemente golpeada en México

– Agencias.

Tania Robledo, quien interpretó a Natalia Franco por varios años en la novela ‘Padres e Hijos’, contó a Caracol Televisión el horrible momento que vivió en un supermercado en México.

Robledo mencionó que todo surgió porque entró a sus perros a un supermercado y una mujer la golpeó en la cara por esa razón.

Esta es la versión del medio “En el forcejeo rompí sus lentes. Luego ella metió sus dedos, con sus uñas postizas gigantes, dentro de mi boca y me rasguñó todo por dentro”, según el medio esto ocurrió el lunes 22 de mayo.

La actriz también contó con más detalles a La W Radio de cómo fue ese momento: “Una señora arrolló con el carrito del supermercado a uno de los perritos, le hicimos el reclamo (ella se encontraba con su hija)(…)” luego de la pelea comentó que “Fue un momento muy humillante quede en brasier las personas solo se burlaban y no ayudaban (…) Me grabaron si después me ven en un video viral, esa que ven en brasier soy yo”.