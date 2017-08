5 gestos de un hombre que encantan a cada mujer

Pero ojo, que a una mujer le gusten los gestos de un hombre no significa que esté buscando un príncipe azul que le saque de todos los problemas. Las mujeres saben defenderse de los obstáculos, saltarlos… Pero, también saben qué quieren y qué no quieren en una relación de pareja y por eso, cada vez tienen más claro que no quieren citas y citas que no acaban en ningún sitio.

En la actualidad existen muchas personas que tienden a engañar a sus parejas con otras personas porque no saben lo que quieren, porque tienen miedo al compromiso o por otros motivos. Pero nadie se merece ser víctima de ningún engaño. Por eso, cada vez son más las mujeres que se fijan en hombres caballerosos que saben lo que quieren y cómo lo quieren. Los detalles pequeños serán los que marquen la diferencia.

Una mujer no necesita continuas declaraciones de amor para fijarse en un hombre. Tampoco necesita grandes regalos ni una vida ostentosa. Para que una mujer se fije en un hombre para formar una relación de pareja, lo que más necesita es sinceridad y mostrar que el interés romántico es recíproco. Las mujeres, se fijan en algunos gestos de hombres para escogerlos como pareja… Pero, ¿cuáles son?

Gestos de un hombre que encantan a las mujeres

Te hacen la comida

Un hombre con delantal siempre gana. Los hombres que cocinan con amor para que su pareja disfrute de un buen manjar hace que ganen muchos puntos. Dicen que a los hombres se les conquista con el estómago… ¡Pero a las mujeres también! Ysi además de cocinar un plato riquísimo te deja el último trozo para que lo disfrutes… Entonces sin duda estará ganando muchos puntos a su favor.

Se interesa por las personas que te importan

Tu círculo más íntimo es muy importante para ti y eso un hombre que quiere conquistarte debe saberlo. Un hombre que se interesa por las personas que te importan y que además pasa tiempo con ellas, será sin duda un hombre que merece atención por tu parte. Los pequeños gestos hablarán de él y de sus buenas intenciones con tu familia, y por supuesto contigo.

Te prepara detalles sencillos

No necesitas un regalo de mucho dinero cada día ni tampoco los días especiales. Un hombre que tiene en cuenta los pequeños detalles románticos será un hombre que sin duda piensa en ti en muchos momentos del día.

Puede regalarte una flor un día cualquiera, unos bombones, un helado que te gusta, una nota de amor en tu mesilla de noche… Son los pequeños detalles los que te harán darte cuenta de su amor por ti.

Respeta tu espacio personal

Un hombre que sabe lo que quiere y que te quiere a ti, sabrá respetar tu espacio personal. Entenderá cuando quieras estar sola y sabrá estar a tu lado y darte todo el amor del mundo. No te pedirá explicaciones por las cosas que haces o dices ni tampoco querrá cambiarte. Él te amará tal y como eres, sin pretensiones. Sabe que eres única y eso te lo mostrará respetándote a ti y tu espacio personal.

Te besa en la frente

No es de los hombres que solo buscan fogosidad, aunque sabe dártela siempre que llega el momento. Pero es un hombre que te besa en la frente, que te coge de la mano, que camina a tu lado y que sabe guardar las distancias en los momentos más oportunos. Cuando te besa en la frente te estará diciendo sin palabras que te adora y que haría cualquier cosa por mantener tu amor.